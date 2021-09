Депай повторил рекорд Клюйверта по голам за сборную Нидерландов

Лидер национальной сборной Нидерландов Мемфис Депай оформил хет-трик в матче шестого тура квалификации чемпионата мира-2022 против команды Турции (6:1).

Таким образом, в 2021-м году в активе Мемфиса уже 12 голов за сборную. Он повторил рекорд легенды Нидерландов Патрика Клюйверта, который забил 12 мячей в 2000-м году.

До конца года сборная Нидерландов сыграет еще четыре матча.

