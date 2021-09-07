Группа G. Разгромы от Нидерландов и Норвегии, хет-трики Депая и Холанда

7 сентября состоялись матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2022.
В группе G Нидерланды забили 6 голов в ворота Турции (6:1).
Норвежцы разгромили Гибралтар, Черногория и Латвия разошлись миром.
Квалификация ЧМ-2022
Группа G, 6-й тур
Нидерланды – Турция – 6:1
Голы: Классен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тиль, 80, Мален, 90 – Ундер, 90+2
Норвегия – Гибралтар – 5:1
Голы: Торстведт, 23, Холанд, 27, 39, 90+1, Сорлот, 59.
Черногория – Латвия – 0:0
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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