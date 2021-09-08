7 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 Норвегия разгромила Гибралтар (5:1).
Голы: Торстведт, 23, Холанд, 27, 39, 90+1, Сорлот, 59 – Стише, 43.
Норвегия – Гибралтар – 5:1. Хет-трик Холанда. Видео голов и обзор матча
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Рис Стач (Гибралтар).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Торстведт (Норвегия).
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Источник — Sport.ua
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