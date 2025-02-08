Можно и в Индонезию, и на Кипр, и в четвертую лигу
Sport.ua – об известных футболистах, тренирующих в малоизвестной местности
Не всем топовым футболистам достается после окончания их славных карьер топовая робота. Увы, на всех не хватит ни «Реалов», ни «Байеров». Порой бывшим звездам приходится искать свое тренерское счастье в местах, столь отдаленных от тех, где они играли. И начинать с того, где принято заканчивать.
Сегодня мы и поговорим о таких наставниках.
Патрик Клюйверт
Гражданство: Нидерланды
Место работы: сборная Индонезии
Каким он парнем был, когда играл в футбол! Невероятно талантливым, хотя и невероятно скандальным. С «Аяксом» он выиграл все, что можно – и Лигу чемпионов, и Суперкубок УЕФА, и Межконтинентальный кубок. Неплохо пошумел и в «Барселоне». Но вот тренерская карьера Патрика пока что складывается так себе. Ну, молодежку «Аякса» еще можно понять. Но как его занесло в Кюрасао, где он возглавлял тамошнюю сборную? Сейчас Клюйверт работает не в менее экзотическом месте: он возглавил национальную сборную Индонезии. Контракт – на два года, с опцией пролонгации. Но автоматическое продление возможно только в том случае, если Патрик выведет своих подопечных на чемпионат мира-2026.
Паоло Каннаваро
Гражданство: Италия
Место работы: «Про Верчелли»
Младший брат капитана сборной Италии, чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча» Фабио Каннаваро в свою бытность футболистом не достиг столь высоких вершин, как его брат. Однако восемь сезонов, проведенных Паоло в «Наполи», чего-нибудь да стоят. А еще он поиграл за «Парму» и «Верону». Но вот с тренерской карьерой у него пока что негусто. Помогал брату сначала в «Гуанчжоу», а затем в «Беневенту» и «Удинезе». А в прошлом году пустился на вольные хлеба. Возглавил середняка серии С – «Про Верчелли».
Мирослав Клозе
Гражданство: Германия
Место работы: «Нюрнберг»
Чемпион мира, лучший бомбардир в истории Бундестим повесил бутсы на гвоздь в 38 лет. Но практически сразу же перешел на тренерскую работу. Однако пока что достижения футболиста Мирослава Клозе несоизмеримы с достижениями тренера Мирослава Клозе. Собственно, и достижений то никаких пока нет. Только попытки. Миро был ассистентом Лева в сборной Германии, затем помогал Флику в «Баварии», а потом решил пуститься в самостоятельное плавание. Работал в австрийском «Альтахоме». Сейчас возглавляет середняка второй немецкой Бундеслиги – «Нюрнберг».
Мауро Каморанези
Гражданство: Италия
Место работы: «Анортосис»
Один из любимчиков Марчелло Липпи, главного тренера «Скуадры Адзурры» в 2006 году. Тогда натурализованный аргентинец в составе сборной Италии стал чемпионом мира. А вот его тренерская карьера – это настоящий путь пилигрима. Или путь заплутавшего во Вселенной путника. Судите сами. Сначала Каморанези тренировал в Мексике, затем перебрался в Аргентину, потом – в Словению. Далее в его послужном списке был один из мальтийских клубов. А еще далее - кипрская «Кармиотисса». На данный момент возглавляет кипрский «Анортосис». Сложно представить, где этот тренер окажется дальше.
Клод Макелеле
Гражданство: Франция
Место работы: «Астерас»
После завершения своей славной карьеры французский «бультерьер» длительное время работал в структуре «Челси». Однако не в тренерском отделе, а в административном. Бюрократическая машина быстро надоела бывшему волнорезу, и он попробовал тренировать. Работал ассистентом главного тренера в «ПСЖ» и «Суонси», после чего пошел на повышение: стал главным тренером «Бастии». Возглавлял и бельгийский «Эйпен». Но неудачно. Теперь вот пробует в Греции. Пока что не очень убедительно.
Дирк Кюйт
Гражданство: Нидерланды
Место работы: «Беерсхот»
Легенда сборной Нидерландов и «Ливерпуля» ушел на заслуженный отдых в 2018-м, отыграв сезон за голландский «Квик Бойз» из любительской лиги. В том же клубе и началась тренерская карьера Дирка. Далее он два года возглавлял молодежку «Фейеноорда», после чего пошел тренировать во взрослый футбол – возглавил нидерландский «Ден Хааг». Правда, недолго возглавлял: всего год, после чего перебрался в чемпионат Бельгии. С «Беерсхотом» ему удалось повыситься в классе, однако в элитном дивизионе дела у его подопечных идут далеко не лучшим образом.
Горка Ираисос
Гражданство: Испания
Место работы: «Герника»
Легендарный голкипер «Атлетика» из Бильбао на футбольную пенсию ушел в 38 лет. Но провожали его на заслуженный отдых не в Бильбао, а в «Жироне». Этот каталонский клуб предлагал Ираисосу должность ассистента тренера вратарей, однако памплонец отказался. И решил попробовать тренировать всю команду, а не отдельную ее часть. Начинал в «Гернике» (четвертый дивизион Испании) ассистентом главного тренера. Потом аналогичную должность занимал в «Логроньесе». А потом снова вернулся в «Гернику», но уже в статусе главного тренера. Пока что особыми успехами похвастаться не может.
Адриан Муту
Гражданство: Румыния
Место работы: «Петролул»
Наверное, главный румынский талант со времен Георге Хаджи. Муту долгое время выступал на высочайшем европейском уровне, оставив заметный след в «Фиорентине», «Ювентусе» и «Челси». Наверняка оставил бы еще более заметный след, если бы не та его кокаиновая история. Тренерскими успехами Адриан пока что не может похвастаться. Возглавлял в прошлом году румынский «Клуж», но надолго там не задержался. Теперь вот пытается чего-то достичь во главе еще одной румынской команды – «Петролул».
Арда Туран
Гражданство: Турция
Место работы: «Эюпспор»
Новоиспеченный наставник Тараса Степаненко сделал себе имя в «Атлетико», с которым выиграл все, окромя Лиги чемпионов. Ради победы в Лиге чемпионов Арда перебрался в «Барселону». Но стать своим там не сумел. И после того, как «блауграна» фактически выставила турецкого полузащитника за дверь, казалось, что на его карьере можно ставить крест. Однако, поставив крест на футбольной карьере, Туран сумел возродиться, как тренер. В 2023 году он возглавил провинциальный «Эюпспор». И сходу вывел его в тамошнюю Суперлигу. А на данный момент команда Арды Турана и Тараса Степаненко занимает четвертое место в чемпионате Турции и мечтает о еврокубках. А сам Туран мечтает когда-нибудь возглавить «Атлетико».
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