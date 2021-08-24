Людмила Киченок вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго

В паре с Ниномией украинка одержала непростую победу

  • 24.08.2021 03:26
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Людмила Киченок вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Людмила Киченок начала выступления в парном разряде турнира серии WTA в Чикаго. В первом круге Людмила в паре с японкой Макото Ниномией обыграла пару Эрин Раутлифф/Альдила Сутджиади.

WTA Чикаго. Парный разряд. Женщины
Раутлифф (Новая Зеландия)/Суатджиади (Индонезия) - Киченок Л.(Украина)/Ниномия (Япония) - 3:6, 6:4, 9:11.

В четвертьфинале турнира украино-японский дуэт встретится с победителем матча Ходзуми/Росольска - Глисон/Силва.

Ранее Киченок вылетела в квалификации одиночного разряда турнира в Чикаго.

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Источник — Sport.ua

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