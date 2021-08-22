WTA Чикаго. Людмила Киченок вылетела в квалификации

Людмила Киченок в полуфинале квалификации хардового турнира WTA в Чикаго в трех сетах проиграла представительнице Индонезии Альдиле Сутджиади. Матч продолжался 2 часа и 23 минуты.
Квалификация. Полуфинал
Альдила Сутджиади (Индонезия) – Людмила Киченок (Украина) – 4:6, 6:4, 7:5
Также Киченок выступит в Чикаго в парном разряде вместе с японской Макото Ниномией.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.