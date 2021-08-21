WTA Чикаго. Свитолина, Костюк и Калинина узнали первых соперниц

С 22 по 28 августа в Чикаго пройдет турнир серии WTA 250 на хардовом покрытии. Три украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина – выступят в основной сетке одиночного разряда.
Элина Свитолина, которая получила wild card и первый номер посева, в первой игре встретится с одной из победительниц квалификации.
Марта Костюк, посеянная под восьмым номером, будет играть против обладательницы wild card Кэтрин Себов из Канады. Ангелина Калинина на старте турнира проведет матч с эстонкой Кайей Канепи.
Соперницы украинок в парном разряде:
Марта Костюк (Украина) / Клара Таусон (Дания) – Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова (Чехия)
Надежда Киченок (Украина) / Ралука Олару (Румыния) [3] – Виктория Голубич (Швейцария) / Тамара Зиданшек (Швейцария)
Людмила Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [4] – Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) / Аидила Суджиади (Индонезия)
Источник — WTA
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У Ангеліни шанси невеликі, звичайно.
Еліні шанс хоч трохи пограти на північноамериканському харді перед ЮСО.
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