WTA Чикаго. Свитолина, Костюк и Калинина узнали первых соперниц

Украинка Элина Свитолина получила wild card и первый номер посева

  • 21.08.2021 22:43
  • 916 просмотров
  • 4 комментария
WTA Чикаго. Свитолина, Костюк и Калинина узнали первых соперниц
© Getty Images/Global Images Ukraine

С 22 по 28 августа в Чикаго пройдет турнир серии WTA 250 на хардовом покрытии. Три украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина – выступят в основной сетке одиночного разряда.

Элина Свитолина, которая получила wild card и первый номер посева, в первой игре встретится с одной из победительниц квалификации.

Марта Костюк, посеянная под восьмым номером, будет играть против обладательницы wild card Кэтрин Себов из Канады. Ангелина Калинина на старте турнира проведет матч с эстонкой Кайей Канепи. 

Соперницы украинок в парном разряде:

Марта Костюк (Украина) / Клара Таусон (Дания) – Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова (Чехия)
Надежда Киченок (Украина) / Ралука Олару (Румыния) [3] – Виктория Голубич (Швейцария) / Тамара Зиданшек (Швейцария)
Людмила Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [4] – Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) / Аидила Суджиади (Индонезия)

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Источник — WTA

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 21.08.2021 23:46
    0
    Mazyr2412, 21.08.2021 23:28
    Цікаво, чому Даяна нікуди не попросила "дику карту"?) Що, вже готова до шлема?
    А навіщо грати на тижні перед Шоломом? Зазвичай тут грають ті, хто не мав нормальної змагальної практики раніше. Марта після травми, Еліна з Ангеліною, які жодного матчу перед ЮСО не виграли.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
    Mazyr2412, 21.08.2021 23:28
    -1
    Цікаво, чому Даяна нікуди не попросила "дику карту"?) Що, вже готова до шлема?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 21.08.2021 23:24
    0
    Цікаво буде подивитись на Марту. Чи вдалося їй, нарешті, залікувати плече?
    У Ангеліни шанси невеликі, звичайно.
    Еліні шанс хоч трохи пограти на північноамериканському харді перед ЮСО.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 21.08.2021 23:02
    -1
    Вот и уровень Свитолины на будущее , Калинина наверное без шансов, хард не её, а вот на Марту будет интересно глянуть, еще с крутой парницы играть
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