WTA Чикаго. Свитолина, Костюк и Калинина узнали первых соперниц

С 22 по 28 августа в Чикаго пройдет турнир серии WTA 250 на хардовом покрытии. Три украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина – выступят в основной сетке одиночного разряда.

Элина Свитолина, которая получила wild card и первый номер посева, в первой игре встретится с одной из победительниц квалификации.

Марта Костюк, посеянная под восьмым номером, будет играть против обладательницы wild card Кэтрин Себов из Канады. Ангелина Калинина на старте турнира проведет матч с эстонкой Кайей Канепи.

Соперницы украинок в парном разряде:

Марта Костюк (Украина) / Клара Таусон (Дания) – Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова (Чехия)

Надежда Киченок (Украина) / Ралука Олару (Румыния) [3] – Виктория Голубич (Швейцария) / Тамара Зиданшек (Швейцария)

Людмила Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [4] – Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) / Аидила Суджиади (Индонезия)