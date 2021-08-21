Источник: бывший защитник Динамо может перейти в московский Спартак

Хорват Домагой Вида играл за киевское «Динамо» с 2013 по 2017 год

  • 21.08.2021 20:10
  • 4593 просмотра
  • 5 комментариев
Источник: бывший защитник Динамо может перейти в московский Спартак
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хорватский защитник «Бешикташа» Домагой Вида входит в сферу интересов московского «Спартака», информирует Sqenf Foot.

В шорт-листе возможных трансферов российского клуба числится еще 5 игроков: Марсель Тиссеранд и Маурисио Лемос (оба – «Фенербахче»), Витор Уго («Трабзонспор»), Кристиан Люиндама («Галатасарай») и Каан Айхан («Сассуоло»).

32-летний хорват Домагой Вида играл за киевское «Динамо» с 2013 по 2017 год. Он провел 161 матч и забил 13 голов за киевлян во всех турнирах. Также выступал за загребское «Динамо» и леверкузенский «Байер».

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 21.08.2021 21:29
    -2
    а как же слава Украине.... хотя деньги не пахнут
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 21.08.2021 21:05
    -3
    Андрій Ванчак, 21.08.2021 20:44
    Після такого тарнсфера Віда для українців адекватних помре як гравець!!!
    А Вы его целовали в попу, выше было не достать...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 21.08.2021 20:48
    +1
    aleks19826, 21.08.2021 20:44
    Его там сгноят за слава украине в 2018 года. Бред
    Там вся команда гной
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
    Андрій Ванчак, 21.08.2021 20:44
    -3
    Після такого тарнсфера Віда для українців адекватних помре як гравець!!!
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 21.08.2021 20:44
    +3
    Его там сгноят за слава украине в 2018 года. Бред
    Ссылка
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