Источник: бывший защитник Динамо может перейти в московский Спартак

Хорватский защитник «Бешикташа» Домагой Вида входит в сферу интересов московского «Спартака», информирует Sqenf Foot.

В шорт-листе возможных трансферов российского клуба числится еще 5 игроков: Марсель Тиссеранд и Маурисио Лемос (оба – «Фенербахче»), Витор Уго («Трабзонспор»), Кристиан Люиндама («Галатасарай») и Каан Айхан («Сассуоло»).

32-летний хорват Домагой Вида играл за киевское «Динамо» с 2013 по 2017 год. Он провел 161 матч и забил 13 голов за киевлян во всех турнирах. Также выступал за загребское «Динамо» и леверкузенский «Байер».

