Источник: бывший защитник Динамо может перейти в московский Спартак

Хорватский защитник «Бешикташа» Домагой Вида входит в сферу интересов московского «Спартака», информирует Sqenf Foot.
В шорт-листе возможных трансферов российского клуба числится еще 5 игроков: Марсель Тиссеранд и Маурисио Лемос (оба – «Фенербахче»), Витор Уго («Трабзонспор»), Кристиан Люиндама («Галатасарай») и Каан Айхан («Сассуоло»).
32-летний хорват Домагой Вида играл за киевское «Динамо» с 2013 по 2017 год. Он провел 161 матч и забил 13 голов за киевлян во всех турнирах. Также выступал за загребское «Динамо» и леверкузенский «Байер».
🚨BREAKING: Spartak Moscow are looking for a new CB and they want to sign with one of Domagoj Vida - Marcel Tisserand - Christian Luyindama - Mauricio Lemos - Vitor Hugo - Kaan Ayhan and Marcao. #RPL pic.twitter.com/dASwMQADOw— Sqenf Foot (@SqenfFoot) August 20, 2021
Источник — Twitter
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