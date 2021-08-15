Монреаль. Камила Джорджи поборется за трофей

Итальянка одержала победу в трехсетовом полуфинале

  • 15.08.2021 05:11
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  • 1 комментарий
Монреаль. Камила Джорджи поборется за трофей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Камила Джорджи

На турнире WTA 1000 в Монреале состоялся матч 1/2 финала.

Итальянка Камила Джорджи (№71, WTA) одолела американку Джессику Пегулу (№30, WTA).

Камила Джорджи (Италия) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 3:6, 6:1

В финале итальянка встретится с Каролиной Плишковой из Чехии (№6, WTA).

Напомним, в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио Джорджи проиграла Элине Свитолиной.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Sashamar
      Sashamar, 15.08.2021 06:26
    0
    Навряд чи Каміла виграє у Кароліни втретє поспіль за це літо, але... чим дідько не жартує. Буду вболівати.
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