Монреаль. Камила Джорджи поборется за трофей

На турнире WTA 1000 в Монреале состоялся матч 1/2 финала.
Итальянка Камила Джорджи (№71, WTA) одолела американку Джессику Пегулу (№30, WTA).
Камила Джорджи (Италия) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 3:6, 6:1
В финале итальянка встретится с Каролиной Плишковой из Чехии (№6, WTA).
Напомним, в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио Джорджи проиграла Элине Свитолиной.
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Источник — Sport.ua
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