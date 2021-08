ВИДЕО. Месси провел первую тренировку в ПСЖ

Лионель Месси сегодня провел свою первую тренировку в ПСЖ после своего перехода в парижский клуб. Фото и видео тренировки Месси ПСЖ опубликовал в своих соцсетях:

First steps and first training at the Ooredoo Center! ✔#PSGxMESSI pic.twitter.com/iVDnjPstdV