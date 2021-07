Матч континентальных чемпионов. Аргентина и Италия могут разыграть трофей

УЕФА и КОНМЕБОЛ ведут переговоры о создании нового трофея. Вполне возможно, что состоится Матч континентальных чемпионов между Италией и Аргентиной.

Из-за сложного календаря встреча Италии и Аргентины может быть проведена не ранее 2022 года. Поединок может пройти в Неаполе в память о Диего Марадоне.

Сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки 2021, переиграв в финале сборную Бразилии (1:0).

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы 2020, выиграв в серии пенальти финал против команды Англии (1:1, пен 3:2).

UEFA and CONMEBOL are in advanced talks for a match between the new European and South American champions.



Italy vs. Argentina would be played in Naples in honor of Diego Maradona, per @tariqpanja pic.twitter.com/tgMhLojnVK