Матч континентальных чемпионов. Аргентина и Италия могут разыграть трофей

УЕФА и КОНМЕБОЛ ведут переговоры о создании нового титула

  • 15.07.2021 04:59
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Матч континентальных чемпионов. Аргентина и Италия могут разыграть трофей
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УЕФА и КОНМЕБОЛ ведут переговоры о создании нового трофея. Вполне возможно, что состоится Матч континентальных чемпионов между Италией и Аргентиной.

Из-за сложного календаря встреча Италии и Аргентины может быть проведена не ранее 2022 года. Поединок может пройти в Неаполе в память о Диего Марадоне.

Сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки 2021, переиграв в финале сборную Бразилии (1:0).

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы 2020, выиграв в серии пенальти финал против команды Англии (1:1, пен 3:2).

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Источник — Twitter

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