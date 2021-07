ВИДЕО. Сборная Италии чуть не уехала на финал Евро-2020 без своей легенды

Сегодня сборная Италии отправилась из своей тренировочной базы во Флоренции на финал Евро-2020 против Англии, который состоится в воскресенье, 11 июля в Лондоне.

Отправление «Скуадры Адзурры» в Лондон снимало телевидение, и в эфир попали забавные кадры: вся команда уже села в автобус и была готова отправиться в аэропорт, но в последний момент вспомнила, что забыла главу делегации команды, легендарного в прошлом форварда Джанлуку Виалли:

"That is a fine!" 👀💶



The #ITA squad almost left their training base in Florence without assistant coach Gianluca Vialli! 😂 pic.twitter.com/m8RvXgj7kG