ВИДЕО. Сборная Италии чуть не уехала на финал Евро-2020 без своей легенды

Джанлука Виалли мог остаться дома

  • 10.07.2021 15:05
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ВИДЕО. Сборная Италии чуть не уехала на финал Евро-2020 без своей легенды
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Виалли

Сегодня сборная Италии отправилась из своей тренировочной базы во Флоренции на финал Евро-2020 против Англии, который состоится в воскресенье, 11 июля в Лондоне.

Отправление «Скуадры Адзурры» в Лондон снимало телевидение, и в эфир попали забавные кадры: вся команда уже села в автобус и была готова отправиться в аэропорт, но в последний момент вспомнила, что забыла главу делегации команды, легендарного в прошлом форварда Джанлуку Виалли:

Отметим, что вчера, 9 июля, Виалли отпраздновал свой 57-й день рождения.

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Источник — Sky Sport Italia

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