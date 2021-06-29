ВИДЕО. Клопп зажигает с английскими фанатами перед матчем с Германией

За кого будет болеть наставник «Ливерпуля»?

  • 29.06.2021 19:14
  • 3059 просмотров
  • 11 комментариев
ВИДЕО. Клопп зажигает с английскими фанатами перед матчем с Германией
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Сегодня в Лондоне на «Уэмбли» проходит матч 1/8 финала Евро-2020 Англия – Германия.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем был замечен в фан-зоне в окружении английских фанатов. Немец пил пиво, пел песни с английскими фанатами и выглядел уже нетрезвым:

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Источник — Twitter

(13 голосов)

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Комментарии
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 29.06.2021 20:24
    +1
    Дело не в том, что он расслабляется, отдыхает, а в том, что он немец, а тусит с соперниками своей сборной. Что бы вы сказали, если бы условный Ребров забухал со шведами сегодня?
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 29.06.2021 20:18
    -3
    Mr.Budd, 29.06.2021 20:14
    Ты озабоченный?
    А ти збочений?
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 29.06.2021 20:14
    +1
    Mr.Frost, 29.06.2021 20:03
    Можливо то був ЛГБТ-прайд?...
    Ты озабоченный?
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 29.06.2021 20:03
    -6
    Можливо то був ЛГБТ-прайд?...
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 29.06.2021 20:01
    -5
    Хлопці(тобто дівчата) перепрошую , я не знав що блакитні такі популярні на цьому сайті...
    Ссылка
    AMBA?
    online
      AMBA?, 29.06.2021 19:56
    -1
    Поют, ГТЛР лала лала?
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 29.06.2021 19:54
    -8
    Гомосятина? Чи як? Яйцями потріпав на шиї у баклана!
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 29.06.2021 19:50
    -3
    Старий рижий алкаш
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 29.06.2021 19:37
    -3
    Я то думав... От якби на стільцях по колу з піснями стрибали ( як у " Великій прогулянці") - ото я би подивився. А так якось слабенько.
    Ссылка
    User Bravis
    online
      User Bravis, 29.06.2021 19:24
    +8
    Ну круто же!)) А то некоторые ведут себя как Боги без смертные, забывая вообще что простые болельщики и сделали из звёздами
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 29.06.2021 19:21
    +8
    Почему бы и нет, человек отдыхает.
    Ссылка
    User Bravis
    online
      User Bravis, 29.06.2021 19:24
    +8
    Ну круто же!)) А то некоторые ведут себя как Боги без смертные, забывая вообще что простые болельщики и сделали из звёздами
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 29.06.2021 19:21
    +8
    Почему бы и нет, человек отдыхает.
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 29.06.2021 20:24
    +1
    Дело не в том, что он расслабляется, отдыхает, а в том, что он немец, а тусит с соперниками своей сборной. Что бы вы сказали, если бы условный Ребров забухал со шведами сегодня?
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 29.06.2021 20:14
    +1
    Mr.Frost, 29.06.2021 20:03
    Можливо то був ЛГБТ-прайд?...
    Ты озабоченный?
    Ссылка
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