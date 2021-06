ВИДЕО. Клопп зажигает с английскими фанатами перед матчем с Германией

Сегодня в Лондоне на «Уэмбли» проходит матч 1/8 финала Евро-2020 Англия – Германия.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем был замечен в фан-зоне в окружении английских фанатов. Немец пил пиво, пел песни с английскими фанатами и выглядел уже нетрезвым:

Jurgen Klopp is ready for England-Germany 😂😂



(via @linziramma)pic.twitter.com/yXVNGtVVe8