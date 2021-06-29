ВИДЕО. Клопп зажигает с английскими фанатами перед матчем с Германией

Сегодня в Лондоне на «Уэмбли» проходит матч 1/8 финала Евро-2020 Англия – Германия.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем был замечен в фан-зоне в окружении английских фанатов. Немец пил пиво, пел песни с английскими фанатами и выглядел уже нетрезвым:
Jurgen Klopp is ready for England-Germany 😂😂— ESPN FC (@ESPNFC) June 29, 2021
(via @linziramma)pic.twitter.com/yXVNGtVVe8
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Источник — Twitter
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