109 голов за сборную. Роналду повторил мировой рекорд

Португалец догнал Али Даеи

  • 23.06.2021 23:30
  • 5031 просмотр
  • 5 комментариев
109 голов за сборную. Роналду повторил мировой рекорд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче Евро-2020 против Франции, добравшись до отметки в 109 голов за национальную команду.

Игрок повторил мировой рекорд, который принадлежал иранцу Али Даеи.

Следующий гол выведет Роналду в единоличные лидеры по количеству голов на уровне сборных.
 

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Источник — Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 24.06.2021 00:18
    +2
    Интересно, Малиновский снова будет говорить, что Роналду не топ игрок?
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 23.06.2021 23:39
    +4
    Игорь Нестеренко, 23.06.2021 23:34
    Ярмоленко дихає в спину
    Он забил в семь раз больше, чем каждая из наших хваленных звезд.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 23.06.2021 23:36
    +8
    Ну Али львиную долю своих голов забил кому попало (уж пусть не обижаются).
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 23.06.2021 23:34
    -7
    Ярмоленко дихає в спину
    Ссылка
    2966
      2966, 23.06.2021 23:32
    +4
    Красава!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 23.06.2021 23:36
    +8
    Ну Али львиную долю своих голов забил кому попало (уж пусть не обижаются).
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 23.06.2021 23:39
    +4
    Игорь Нестеренко, 23.06.2021 23:34
    Ярмоленко дихає в спину
    Он забил в семь раз больше, чем каждая из наших хваленных звезд.
    Ссылка
    2966
      2966, 23.06.2021 23:32
    +4
    Красава!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 24.06.2021 00:18
    +2
    Интересно, Малиновский снова будет говорить, что Роналду не топ игрок?
    Ссылка
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