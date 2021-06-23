109 голов за сборную. Роналду повторил мировой рекорд

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче Евро-2020 против Франции, добравшись до отметки в 109 голов за национальную команду.
Игрок повторил мировой рекорд, который принадлежал иранцу Али Даеи.
Следующий гол выведет Роналду в единоличные лидеры по количеству голов на уровне сборных.
Only two men in international football history have scored 109 goals:— Squawka Football (@Squawka) June 23, 2021
🇮🇷 Ali Daei
🇵🇹 Cristiano Ronaldo
RECORD. EQUALLED. 🤯 pic.twitter.com/TGj51Q1RPF
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Источник — Sport.ua
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