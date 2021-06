109 голов за сборную. Роналду повторил мировой рекорд

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче Евро-2020 против Франции, добравшись до отметки в 109 голов за национальную команду.

Игрок повторил мировой рекорд, который принадлежал иранцу Али Даеи.

Следующий гол выведет Роналду в единоличные лидеры по количеству голов на уровне сборных.



Only two men in international football history have scored 109 goals:



🇮🇷 Ali Daei

🇵🇹 Cristiano Ronaldo



RECORD. EQUALLED. 🤯 pic.twitter.com/TGj51Q1RPF