Забарный и Судаков – в топ-6 самых молодых участников Евро-2020

Защитник «Динамо» Илья Забарный (18 лет, 288 дней) и полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков (18 лет, 288 дней) были включены в финальную заявку сборной Украины на Евро-2020.

Оба футболиста оказались среди самых молодых игроков всего чемпионата. В Самым молодым футболистом является игрок сборной Польши Каспер Козловски (17 лет, 243 дня).

Отметим, что Георгий Судаков вошел в пятерку самых молодых игроков сборной Украины.

The youngest players to go to #EURO2020



17y and 243d - 🇵🇱 Kacper Kozłowski

17y and 352d - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham

18y and 110d - 🇩🇪 Jamal Musiala

18y and 203d - 🇪🇸 Pedri

18y and 288d - 🇺🇦 Illya Zabarnyi

18y and 288d - 🇺🇦 Heorhiy Sudakov#Euro2020Stats