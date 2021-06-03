Забарный и Судаков – в топ-6 самых молодых участников Евро-2020

Защитник «Динамо» Илья Забарный (18 лет, 288 дней) и полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков (18 лет, 288 дней) были включены в финальную заявку сборной Украины на Евро-2020.
Оба футболиста оказались среди самых молодых игроков всего чемпионата. В Самым молодым футболистом является игрок сборной Польши Каспер Козловски (17 лет, 243 дня).
Отметим, что Георгий Судаков вошел в пятерку самых молодых игроков сборной Украины.
The youngest players to go to #EURO2020— Mr. Numbers (@Mister_Numbers) June 2, 2021
17y and 243d - 🇵🇱 Kacper Kozłowski
17y and 352d - 🏴 Jude Bellingham
18y and 110d - 🇩🇪 Jamal Musiala
18y and 203d - 🇪🇸 Pedri
18y and 288d - 🇺🇦 Illya Zabarnyi
18y and 288d - 🇺🇦 Heorhiy Sudakov#Euro2020Stats
Источник — Sport.ua
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"Сборная Украины своей заявкой на Евро-2020 подтвердила парадокс дней рождения"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_дней_рождения
Хотя нет, даже не подтвердила, а переплюнула! Потому что о том, что у двоих человек может совпадать не только день, но ещё и год рождения, там ничего не говорится
"Сборная Украины своей заявкой на Евро-2020 подтвердила парадокс дней рождения"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_дней_рождения
Хотя нет, даже не подтвердила, а переплюнула! Потому что о том, что у двоих человек может совпадать не только день, но ещё и год рождения, там ничего не говорится
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