Забарный и Судаков – в топ-6 самых молодых участников Евро-2020

Защитник «Динамо» Илья Забарный (18 лет, 288 дней) и полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков (18 лет, 288 дней) были включены в финальную заявку сборной Украины на Евро-2020.

Оба футболиста оказались среди самых молодых игроков всего чемпионата. В Самым молодым футболистом является игрок сборной Польши Каспер Козловски (17 лет, 243 дня).

Отметим, что Георгий Судаков вошел в пятерку самых молодых игроков сборной Украины.