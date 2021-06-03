Забарный и Судаков – в топ-6 самых молодых участников Евро-2020

18-летние футболисты вошли в заявку сборной Украины

  • 03.06.2021 11:13
  • 979 просмотров
  • 1 комментарий
Забарный и Судаков – в топ-6 самых молодых участников Евро-2020
© Instagram. Георгий Судаков (в центре)

Защитник «Динамо» Илья Забарный (18 лет, 288 дней) и полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков (18 лет, 288 дней) были включены в финальную заявку сборной Украины на Евро-2020. 

Оба футболиста оказались среди самых молодых игроков всего чемпионата. В Самым молодым футболистом является игрок сборной Польши Каспер Козловски (17 лет, 243 дня).

Отметим, что Георгий Судаков вошел в пятерку самых молодых игроков сборной Украины.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 03.06.2021 11:48
    0
    Следующая новость на спорт.уа:
    "Сборная Украины своей заявкой на Евро-2020 подтвердила парадокс дней рождения"
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_дней_рождения
    Хотя нет, даже не подтвердила, а переплюнула! Потому что о том, что у двоих человек может совпадать не только день, но ещё и год рождения, там ничего не говорится
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 03.06.2021 11:48
    0
    Следующая новость на спорт.уа:
    "Сборная Украины своей заявкой на Евро-2020 подтвердила парадокс дней рождения"
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_дней_рождения
    Хотя нет, даже не подтвердила, а переплюнула! Потому что о том, что у двоих человек может совпадать не только день, но ещё и год рождения, там ничего не говорится
    Ссылка
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