ВИДЕО. Соперница Свёнтек прибежала обняться с ней перед матчем

Милое поздравление подругу с днем рождения

  • 31.05.2021 13:48
  • 1258 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Соперница Свёнтек прибежала обняться с ней перед матчем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Перед матчем первого круга Ролан Гаррос между Игой Свёнтек и Кайей Юван словенская теннисистка прибежала к польке, чтобы поприветствовать и обнять. Свёнтек как раз разминалась перед встречей. Иге сегодня исполнилось 20 лет.
 
«Просто обнимите свою лучшую подругу в туре, прежде чем сыграть с ней на Ролан Гаррос», – подписал видео твиттер WTA. 
 
Отметим, что эти обнимашки не помешали Свёнтек выиграть первый сет со счетом 6:0.

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Источник — WTA

(5 голосов)

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Комментарии
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 31.05.2021 15:01
    0
    Д.р. у Шьвёнтэк!
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    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 31.05.2021 15:00
    -1
    То PETP0: Если вы совсем не знаете польского языка, даже азов, лучше не позориться! Правда, таких в СМИ - вагон и маленькая тележка... Правильно в русской транскрипции - Шьвёнтэк, в украинской - Шьвьонтек.
    То никовіліст: Кому не интересно - сеть большая! А Шьвёнтэк - это одна из лучших теннисисток на сегодняшний день! Лень искать, как она играла в далеком прошлом (в детстве), а в последнее время она играет только в двух сетах и проигрывает не более, чем в 4 геймах! В данном конкретном матче (в свой Д.р. - 20 лет!) ее соперница, проиграв в одну калитку первый сет, уперлась во втором и выиграла целых 5 геймов! Было очень интересно! А обнимашки - то такэ...
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 31.05.2021 14:48
    +1
    PETP0, 31.05.2021 14:29
    "Перед матчем першого кола Ролан Гаррос між Ігою Свьонтек..." мне вот интересно, где все находят в ее фамилии букву "н" если она пишется Swiatek?
    по польськи якраз читається як Швьонтек
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    PETP0
    online
      PETP0, 31.05.2021 14:29
    -5
    "Перед матчем першого кола Ролан Гаррос між Ігою Свьонтек..." мне вот интересно, где все находят в ее фамилии букву "н" если она пишется Swiatek?
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 31.05.2021 14:27
    -5
    никовіліст, 31.05.2021 14:11
    Про що це, й навіщо читачам українського порталу? Відібрати у читачів час на банальну нікому не потрібну "подію"?
    В Гібралтарі зараз проходить великий міжнародний шаховий турнір, в якому приймають участь українки, одна з них йде на другому місті після 7 турів. Чому не пишете про важливі події, а публікуєте цю жалюгідну маячню про якісь банальні обійми якихось чужих дівок, котрі не мають жодного стосунку до України?
    Пора уже привыкнуть, что редакция этого сайта не спортивные новости освещает, а пытается хайпануть на всем на чем ни попадя.
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    vital
      vital, 31.05.2021 14:27
    +2
    Sashamar, 31.05.2021 14:21
    "обнімашки не завадили Свьонтек виграти перший сет з рахунком 6:0"
    А в другому майже година боротьби і поки що 5:5
    Ага, в Іги вже в першому раунді більша інтрига, ніж за усі 7 матчів тут на РГ. На РГ-2020 Швентек не віддала нікому більше 4 геймів за сет.
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 31.05.2021 14:21
    +1
    "обнімашки не завадили Свьонтек виграти перший сет з рахунком 6:0"
    А в другому майже година боротьби і поки що 5:5
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 31.05.2021 14:11
    -1
    Про що це, й навіщо читачам українського порталу? Відібрати у читачів час на банальну нікому не потрібну "подію"?
    В Гібралтарі зараз проходить великий міжнародний шаховий турнір, в якому приймають участь українки, одна з них йде на другому місті після 7 турів. Чому не пишете про важливі події, а публікуєте цю жалюгідну маячню про якісь банальні обійми якихось чужих дівок, котрі не мають жодного стосунку до України?
    Ссылка
    vital
      vital, 31.05.2021 14:27
    +2
    Sashamar, 31.05.2021 14:21
    "обнімашки не завадили Свьонтек виграти перший сет з рахунком 6:0"
    А в другому майже година боротьби і поки що 5:5
    Ага, в Іги вже в першому раунді більша інтрига, ніж за усі 7 матчів тут на РГ. На РГ-2020 Швентек не віддала нікому більше 4 геймів за сет.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 31.05.2021 14:48
    +1
    PETP0, 31.05.2021 14:29
    "Перед матчем першого кола Ролан Гаррос між Ігою Свьонтек..." мне вот интересно, где все находят в ее фамилии букву "н" если она пишется Swiatek?
    по польськи якраз читається як Швьонтек
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 31.05.2021 14:21
    +1
    "обнімашки не завадили Свьонтек виграти перший сет з рахунком 6:0"
    А в другому майже година боротьби і поки що 5:5
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 31.05.2021 15:01
    0
    Д.р. у Шьвёнтэк!
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