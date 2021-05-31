ВИДЕО. Соперница Свёнтек прибежала обняться с ней перед матчем

Перед матчем первого круга Ролан Гаррос между Игой Свёнтек и Кайей Юван словенская теннисистка прибежала к польке, чтобы поприветствовать и обнять. Свёнтек как раз разминалась перед встречей. Иге сегодня исполнилось 20 лет.
«Просто обнимите свою лучшую подругу в туре, прежде чем сыграть с ней на Ролан Гаррос», – подписал видео твиттер WTA.
Отметим, что эти обнимашки не помешали Свёнтек выиграть первый сет со счетом 6:0.
Just a casual hug with your best friend on tour, before you play them at @rolandgarros🥺@iga_swiatek | Kaja Juvan— wta (@WTA) May 31, 2021
🎥: @rolandgarros pic.twitter.com/L6DBarFHwO
Источник — WTA
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То никовіліст: Кому не интересно - сеть большая! А Шьвёнтэк - это одна из лучших теннисисток на сегодняшний день! Лень искать, как она играла в далеком прошлом (в детстве), а в последнее время она играет только в двух сетах и проигрывает не более, чем в 4 геймах! В данном конкретном матче (в свой Д.р. - 20 лет!) ее соперница, проиграв в одну калитку первый сет, уперлась во втором и выиграла целых 5 геймов! Было очень интересно! А обнимашки - то такэ...
В Гібралтарі зараз проходить великий міжнародний шаховий турнір, в якому приймають участь українки, одна з них йде на другому місті після 7 турів. Чому не пишете про важливі події, а публікуєте цю жалюгідну маячню про якісь банальні обійми якихось чужих дівок, котрі не мають жодного стосунку до України?
А в другому майже година боротьби і поки що 5:5
А в другому майже година боротьби і поки що 5:5
В Гібралтарі зараз проходить великий міжнародний шаховий турнір, в якому приймають участь українки, одна з них йде на другому місті після 7 турів. Чому не пишете про важливі події, а публікуєте цю жалюгідну маячню про якісь банальні обійми якихось чужих дівок, котрі не мають жодного стосунку до України?
А в другому майже година боротьби і поки що 5:5
А в другому майже година боротьби і поки що 5:5
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