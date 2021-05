ВИДЕО. Соперница Свёнтек прибежала обняться с ней перед матчем

Перед матчем первого круга Ролан Гаррос между Игой Свёнтек и Кайей Юван словенская теннисистка прибежала к польке, чтобы поприветствовать и обнять. Свёнтек как раз разминалась перед встречей. Иге сегодня исполнилось 20 лет.



«Просто обнимите свою лучшую подругу в туре, прежде чем сыграть с ней на Ролан Гаррос», – подписал видео твиттер WTA.



Отметим, что эти обнимашки не помешали Свёнтек выиграть первый сет со счетом 6:0.

Just a casual hug with your best friend on tour, before you play them at @rolandgarros🥺@iga_swiatek | Kaja Juvan



