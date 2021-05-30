ВИДЕО. Без украинцев. УЕФА представила Топ-10 голов Лиги Европы

УЕФА назвала десятку лучших голов Лиги Европы сезона 2020/2021.
Третье место занял гол футболиста «Браги» Паулиньо, который забил в ворота «Лестера». На второй позиции оказался красивый гол Деле Алли в ворота австрийского «Вольфсберга».
А победил удар из центра поля в исполнении Кемара Руфа из «Рейнджерса», который отправил мяч в ворота бельгийского «Стандарда».
🌠 Top 10 #UEL goals in 2020/21 🌠— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 29, 2021
UEFA's team of Technical Observers have selected their top 10 goals of the UEFA Europa League season.
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Источник — Twitter
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