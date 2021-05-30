ВИДЕО. Без украинцев. УЕФА представила Топ-10 голов Лиги Европы

УЕФА назвала десятку лучших голов Лиги Европы сезона 2020/2021.

Третье место занял гол футболиста «Браги» Паулиньо, который забил в ворота «Лестера». На второй позиции оказался красивый гол Деле Алли в ворота австрийского «Вольфсберга».

А победил удар из центра поля в исполнении Кемара Руфа из «Рейнджерса», который отправил мяч в ворота бельгийского «Стандарда».