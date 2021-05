ВИДЕО. Эдерсон пробивает пенальти накануне финала ЛЧ с Челси

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон накануне финального матча Лиги чемпионов против «Челси» решил посвятить время отработке 11-метровых ударов.

Футболист хочет перестраховаться, если матч дойдет до серии пенальти.

Напомним, что в финале Лиги Европы «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. Вратарь МЮ Давид Де Хеа не только не забил свой пенальти, но и пропустил решающий удар.

Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится 29 мая. Начало встречи – в 22:00.

Ederson. The penalty spot.



An unlikely match 🤝pic.twitter.com/mp5Z7niWDf