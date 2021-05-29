ВИДЕО. Эдерсон пробивает пенальти накануне финала ЛЧ с Челси

Вратарь «Манчестер Сити» не хочет быть как Де Хеа

  • 29.05.2021 09:38
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ВИДЕО. Эдерсон пробивает пенальти накануне финала ЛЧ с Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон накануне финального матча Лиги чемпионов против «Челси» решил посвятить время отработке 11-метровых ударов.

Футболист хочет перестраховаться, если матч дойдет до серии пенальти.

Напомним, что в финале Лиги Европы «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. Вратарь МЮ Давид Де Хеа не только не забил свой пенальти, но и пропустил решающий удар.

Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится 29 мая. Начало встречи – в 22:00.

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Источник — Sport.ua

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