Нынешний аномальный и непривычно интенсивный европейский клубный сезон подошел к своей кульминации. В субботу на стадионе «Драгау» в Порту в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Челси».

Изначально поединок должен был пройти в Стамбуле. Однако из-за карантинных ограничений матч было принято решение перенести в Португалию. Матч смогут посетить более 10 тысяч болельщиков – почти что аншлаг в современных реалиях.

Это будет восьмой в истории мононациональный финал Лиги чемпионов. При чем, в третий раз в истории титул разыграют именно два английских клуба.

«Манчестер Сити»

Для «Манчестер Сити» этот финал Лиги чемпионов станет первым в истории клуба. За последнее десятилетие владельцы «Сити» инвестировали в клуб космические деньги, чтобы наконец-то добраться до главного матча клубного футбола.

Очень важен этот матч и для главного тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолы, который возвращается в финал Лиги чемпионов спустя 10 лет. За это время Гвардиола успел потренировать «Баварию» и провести 5 лет в «Сити». В распоряжении Пепа всегда были команды экстра-класса, и 10 лет без финалов в такой ситуации – многовато для человека с претензиями на статус тренера №1 в мире. И сейчас у каталонца есть отличный шанс ответить скептикам, в третий раз за тренерскую карьеру подняв над головой «ушастого».

Особенным этот матч будет не только для него. Серхио Агуэро за те же 10 лет успел стать легендой «Сити» и соавтором всех успехов клуба в современной истории. В конце сезона он покинет Манчестер на правах свободного агента, и у аргентинского форварда есть отличный шанс попрощаться с «Сити» по-королевски.

С повышенным интересом будут наблюдать за этим матчем и украинские болельщики, ведь в составе «Ман Сити» не последнюю роль играет Александр Зинченко. Украинских игроков в финале Лиги чемпионов не было со времен Анатолия Тимощука в «Баварии», с которой он добирался до решающих матчей трижды – в 2010, 2012 и 2013 годах.

«Челси»

Если Пеп Гвардиола возвращается в финал Лиги чемпионов после 10-летней паузы, то наставник «Челси» Томас Тухель был там всего год назад. Тогда его ПСЖ уступил «Баварии», теперь же немецкий специалист сумел вывести в финал две разных команды два сезона подряд. Достижение уникальное, но вряд ли оно обрадует Тухеля в случае второго подряд поражения в финале.

Для самого «Челси» смена тренера по ходу сезона уже стала счастливой приметой. «Пенсионеры» выходят в финал Лиги чемпионов в третий раз в истории (после 2008 и 2012 годов), и каждый раз команда добиралась до решающего матча после смены тренера по ходу сезона.

За последние два месяца «Челси» сумел дважды обыграть «Манчестер Сити». Сначала команда Тухеля выбила «Сити» в полуфинале Кубка Англии, а затем обыграла команду Гвардиолы уже в рамках АПЛ. Хотя все прекрасно понимают, что предстоящий матч будет совсем другой историей.

Прогноз

Букмекеры фаворитом финала заслуженно считают «Манчестер Сити» - все же в целом по сезону команда Пепа Гвардиолы выглядела более солидно и стабильно. Две подряд победы «Челси» в очных встречах за последнее время – серьезный аргумент. Но мы все же думаем, что трижды подряд такая команда как «Сити» одному и тому же сопернику не проиграет – Гвардиола сделает правильные выводы из предыдущих неудач. Наша ставка – победа «Сити» в основное время с коэффициентом 1,94.

29 мая, суббота