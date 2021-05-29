Вторая попытка Тухеля оказалась удачной. Челси - победитель Лиги чемпионов!

Кубковый финал – не всегда лучший матч сезона. Но зачастую – главный матч. Особенно, если речь идет о финале Лиги чемпионов.

Нынешний финал Лиги чемпионов – помимо всего прочего (то есть, обязательных разговоров о том, что это венец сезона), это еще и матч со многими символами и смыслами. Казалось бы, многие уверовали, что Гвардиола – лучший тренер современности. Но где угодно, только не в «МанСити» во время плей-офф чемпионской Лиги. Но Пеп с энной попытки таки доказал, что он действительно один из лучших в своем ремесле. С другой стороны, явно не хватающий звезд с небосклона и нынешний «Челси», и его нынешний тренер. Тухель пришел тушить пожар, а оказался не только спасителем, но и в шаге от Гвардиолы. А может, и на одном уровне. Если повезет.

А еще этот матч – проводы Агуэро. Великого Агуэро, который стал для «горожан» даже большим тотемом, чем Пеп, после игры с «Челси» покидает команду. Понятное дело, что счастливым у этой сказки конец может считаться только таким: Кун выходит со скамейки в самый ответственный момент и забивает решающий гол…

А еще этот матч – для Зинченко. Для недавнего ноунейма, которого, как тогда многим казалось, «Сити» непонятно зачем купил у клуба из дремучего российского захолустья. Прошло не так уж много времени, и улыбающийся добродушный, но очень трудолюбивый украинский парень стал одним из лучших левофланговых защитников Европы.

Понятное дело, что и у «Челси» найдутся свои скрытые и не очень скрытые герои, для которых наверняка найдутся сказки со счастливым концом. Один Канте чего стоит. О Тухеле было вскользь сказано выше.

В общем, главный матч европейского клубного сезона по любому должен был стать главным. Ну, а если он таковым станет еще и с точки зрения игры, тогда вообще круто.

Откровенно говоря, лично меня, не являющегося ярым сторонником ни одной из соперничающих команд, в первую (да и в остальные тоже) очередь интересовал вопрос – выпустит ли Пеп Зинченко в основе? Выпустил! Саша занял свое привычное место на левом фланге. Ну, я же говорю, он – один из лучших на континенте в своем амплуа. Кун, кстати, расположился на скамье для запасных – начало для счастливой сказки положено?

Игру команды начали живо. Особенно новоиспеченные чемпионы Англии. «Сити» с первых минут «запатентовал» высокий прессинг и игру первым номером. «Челси», как показалось, был готов к такому сценарию. Лондонцы защищались средним блоком, больше уповая на контратаки.

И именно команда Тухеля в первую половину стартового тайма создала больше моментов у чужих ворот. Если быть точным, то сразу три. И все они – в исполнении Вернера. Если бы Тимо был более удачливым, «синие» уже бы вели в счете. Но немецкий форвард сплоховал. «Сити» ответил неплохим выпадом Стерлинга, но он тоже завершился ничем.

Ближе к средине тайма «Челси» выровнял игру. Номинальные гости сумели как минимум не проиграть в борьбе за центр поля. И как минимум не проиграть в прессинге. Лондонцам удавалось очень быстро переводить мяч с одного фланга на другой, что для «горожан» становило определенные проблемы. Команда Гвардиолы на такую прыть соперника отвечала позиционными атаками, которые, как правило, не носили реальной опасности.

Концовка тайма – практически равная игра, без доминирования кого-либо. Показательно, что обе команды достаточно быстро проходили центр поля, но затем так же синхронно грузли в оборонных порядках. По всей видимости, матч котился к промежуточному ничейному счету, если бы не всплеск «Челси» за три минуты до свистка на перерыв. Маунт выдал профессорскую передачу на Хавертца, и тот, «отклеившись» от Зинченко, вышел на свидание с Эдерсоном и не оставил бразильцу ни малейшего шанса. Этот момент, а еще вынужденная замена из-за травмы Тиагу Силвы – вот два главных эпизода первого тайма. Учитывая, что «Сити» обязательно нужно отыгрываться, второй тайм обещал стать повеселей, чем первая половина встречи.

Если кратко резюмировать итоги первого тайма, то можно сказать следующее: команды явно играли по заранее намеченному сценарию, от которого практически не отходили. Показалось, что лучше с «домашним заданием» справились «пенсионеры». Им не только удалось совладать со стартовым натиском «горожан», но и выровнять игру, а к финалу тайма – и выйти вперед. А вот «МанСити» своей излишней академичностью откровенно разочаровал.

Второй тайм команда Гвардиолы начала очень активно. «Сити» пытался очень быстро доставлять мяч в последнюю треть, часто меняя атакующий вектор. Но к такому повороту событий «аристократы» оказались готовы. «Челси» не только сумел выдержать уже второй в игре стартовый натиск соперника, но и снова выровнял игру. Отдельных лестных слов заслужил в эти минуты хозяин центра поля «Челси» Канте. А вот его коллега Рюдигер подобных эпитетов не заслужил, по хоккейному сыграв против Де Брюйне. Капитан «МанСити» так и не оклемался от такого горячего приема и не смог продолжить игру, уступив место Жезусу. Задача для манкунианцев становилась еще сложнее…

А на 73 минуте «Сити» мог вообще выбрасывать белый флаг, если бы Пулишич в штрафной площади Эдерсона был более точным. Но в этот раз команде из Манчестера повезло: мяч разминулся с дальней штангой.

Минут за 15 до конца основного времени Пеп бросил в бой свой последний аргумент – Агуэро. Но стать спасителем в последнем своем матче за команду аргентинцу не удалось. Впрочем, как не удалось сделать что-то запоминающееся и его партнерам. Лондонцы очень грамотно защищались. И не менее грамотно контратаковали. По большому счету, за весь поединок подопечные Гвардиолы не создали ни одного по-настоящему опасного момента у чужих ворот.

Хотя в добавленные к основному времени матча целых семь минут поклонникам «синих» пришлось изрядно понервничать, ведь «Сити» пошел на решительный штурм. Но, опять-таки, выжать из этого штурма реальную опасность английским чемпионам не удалось. Да, был хороший удар Мареза, но мимо цели.

В итоге «Челси» свое преимущество удержал. И завоевал свой второй Кубок чемпионов. А «Сити» с Гвардиолой остался ни с чем. Потому что их переиграл талантливый ученик Пепа – Тухель. Наверное, жаль, что сказка Агуэро оказалась без счастливого конца. Как и сказка Зинченко. Но вот сказки «Челси» в этот вечер – сплошь и рядом счастливые. Заслужили.

Лига чемпионов 2020/2021. Финал.

«Манчестер Сити» – «Челси» – 0:1.

Хаверц, 42.

Гюндоган, 34, Жезус, 88 - Рюдигер, 57.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунс, Зинченко, Гюндоган, де Брюйне (Жезус, 60), Стерлинг (Агуэро, 77), Марез, Фоден, Бернардо Силва (Фернандиньо, 64).

«Челси»: Менди, Чилвэлл, Рюдигер, Тиаго Силва (Кристенсен, 39), Аспиликуэта, Канте, Маунт (Ковачич, 80), Жоржинью, Джеймс, Хаверц, Вернер (Пулишич, 66).

Арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Стадион: «Драгау» (Порту, Португалия)

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА