Ман Сити
0 : 1
Челси
29.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вторая попытка Тухеля оказалась удачной. Челси - победитель Лиги чемпионов!

Гол Кая Хаверца принес «аристократам» победу в турнире

  • 29.05.2021 23:57
  • 4983 просмотра
  • 67 комментариев
Вторая попытка Тухеля оказалась удачной. Челси - победитель Лиги чемпионов!
© Getty Images/Global Images Ukraine

Кубковый финал – не всегда лучший матч сезона. Но зачастую – главный матч. Особенно, если речь идет о финале Лиги чемпионов.

Нынешний финал Лиги чемпионов – помимо всего прочего (то есть, обязательных разговоров о том, что это венец сезона), это еще и матч со многими символами и смыслами. Казалось бы, многие уверовали, что Гвардиола – лучший тренер современности. Но где угодно, только не в «МанСити» во время плей-офф чемпионской Лиги. Но Пеп с энной попытки таки доказал, что он действительно один из лучших в своем ремесле. С другой стороны, явно не хватающий звезд с небосклона и нынешний «Челси», и его нынешний тренер. Тухель пришел тушить пожар, а оказался не только спасителем, но и в шаге от Гвардиолы. А может, и на одном уровне. Если повезет.

А еще этот матч – проводы Агуэро. Великого Агуэро, который стал для «горожан» даже большим тотемом, чем Пеп, после игры с «Челси» покидает команду. Понятное дело, что счастливым у этой сказки конец может считаться только таким: Кун выходит со скамейки в самый ответственный момент и забивает решающий гол…

А еще этот матч – для Зинченко. Для недавнего ноунейма, которого, как тогда многим казалось, «Сити» непонятно зачем купил у клуба из дремучего российского захолустья. Прошло не так уж много времени, и улыбающийся добродушный, но очень трудолюбивый украинский парень стал одним из лучших левофланговых защитников Европы.

Понятное дело, что и у «Челси» найдутся свои скрытые и не очень скрытые герои, для которых наверняка найдутся сказки со счастливым концом. Один Канте чего стоит. О Тухеле было вскользь сказано выше.

В общем, главный матч европейского клубного сезона по любому должен был стать главным. Ну, а если он таковым станет еще и с точки зрения игры, тогда вообще круто.

Откровенно говоря, лично меня, не являющегося ярым сторонником ни одной из соперничающих команд, в первую (да и в остальные тоже) очередь интересовал вопрос – выпустит ли Пеп Зинченко в основе? Выпустил! Саша занял свое привычное место на левом фланге. Ну, я же говорю, он – один из лучших на континенте в своем амплуа. Кун, кстати, расположился на скамье для запасных – начало для счастливой сказки положено?

Игру команды начали живо. Особенно новоиспеченные чемпионы Англии. «Сити» с первых минут «запатентовал» высокий прессинг и игру первым номером. «Челси», как показалось, был готов к такому сценарию. Лондонцы защищались средним блоком, больше уповая на контратаки.

И именно команда Тухеля в первую половину стартового тайма создала больше моментов у чужих ворот. Если быть точным, то сразу три. И все они – в исполнении Вернера. Если бы Тимо был более удачливым, «синие» уже бы вели в счете. Но немецкий форвард сплоховал. «Сити» ответил неплохим выпадом Стерлинга, но он тоже завершился ничем.

Ближе к средине тайма «Челси» выровнял игру. Номинальные гости сумели как минимум не проиграть в борьбе за центр поля. И как минимум не проиграть в прессинге. Лондонцам удавалось очень быстро переводить мяч с одного фланга на другой, что для «горожан» становило определенные проблемы. Команда Гвардиолы на такую прыть соперника отвечала позиционными атаками, которые, как правило, не носили реальной опасности.

Концовка тайма – практически равная игра, без доминирования кого-либо. Показательно, что обе команды достаточно быстро проходили центр поля, но затем так же синхронно грузли в оборонных порядках. По всей видимости, матч котился к промежуточному ничейному счету, если бы не всплеск «Челси» за три минуты до свистка на перерыв. Маунт выдал профессорскую передачу на Хавертца, и тот, «отклеившись» от Зинченко, вышел на свидание с Эдерсоном и не оставил бразильцу ни малейшего шанса. Этот момент, а еще вынужденная замена из-за травмы Тиагу Силвы – вот два главных эпизода первого тайма. Учитывая, что «Сити» обязательно нужно отыгрываться, второй тайм обещал стать повеселей, чем первая половина встречи.

Если кратко резюмировать итоги первого тайма, то можно сказать следующее: команды явно играли по заранее намеченному сценарию, от которого практически не отходили. Показалось, что лучше с «домашним заданием» справились «пенсионеры». Им не только удалось совладать со стартовым натиском «горожан», но и выровнять игру, а к финалу тайма – и выйти вперед. А вот «МанСити» своей излишней академичностью откровенно разочаровал.

Второй тайм команда Гвардиолы начала очень активно. «Сити» пытался очень быстро доставлять мяч в последнюю треть, часто меняя атакующий вектор. Но к такому повороту событий «аристократы» оказались готовы. «Челси» не только сумел выдержать уже второй в игре стартовый натиск соперника, но и снова выровнял игру. Отдельных лестных слов заслужил в эти минуты хозяин центра поля «Челси» Канте. А вот его коллега Рюдигер подобных эпитетов не заслужил, по хоккейному сыграв против Де Брюйне. Капитан «МанСити» так и не оклемался от такого горячего приема и не смог продолжить игру, уступив место Жезусу. Задача для манкунианцев становилась еще сложнее…

А на 73 минуте «Сити» мог вообще выбрасывать белый флаг, если бы Пулишич в штрафной площади Эдерсона был более точным. Но в этот раз команде из Манчестера повезло: мяч разминулся с дальней штангой.

Минут за 15 до конца основного времени Пеп бросил в бой свой последний аргумент – Агуэро. Но стать спасителем в последнем своем матче за команду аргентинцу не удалось. Впрочем, как не удалось сделать что-то запоминающееся и его партнерам. Лондонцы очень грамотно защищались. И не менее грамотно контратаковали. По большому счету, за весь поединок подопечные Гвардиолы не создали ни одного по-настоящему опасного момента у чужих ворот.

Хотя в добавленные к основному времени матча целых семь минут поклонникам «синих» пришлось изрядно понервничать, ведь «Сити» пошел на решительный штурм. Но, опять-таки, выжать из этого штурма реальную опасность английским чемпионам не удалось. Да, был хороший удар Мареза, но мимо цели.

В итоге «Челси» свое преимущество удержал. И завоевал свой второй Кубок чемпионов. А «Сити» с Гвардиолой остался ни с чем. Потому что их переиграл талантливый ученик Пепа – Тухель. Наверное, жаль, что сказка Агуэро оказалась без счастливого конца. Как и сказка Зинченко. Но вот сказки «Челси» в этот вечер – сплошь и рядом счастливые. Заслужили.

Лига чемпионов 2020/2021. Финал.

«Манчестер Сити» – «Челси» – 0:1.

Хаверц, 42.

 Гюндоган, 34, Жезус, 88 - Рюдигер, 57.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунс, Зинченко, Гюндоган, де Брюйне (Жезус, 60), Стерлинг (Агуэро, 77), Марез, Фоден, Бернардо Силва (Фернандиньо, 64).

«Челси»: Менди, Чилвэлл, Рюдигер, Тиаго Силва (Кристенсен, 39), Аспиликуэта, Канте, Маунт (Ковачич, 80), Жоржинью, Джеймс, Хаверц, Вернер (Пулишич, 66).

Арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Стадион: «Драгау» (Порту, Португалия)

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    marix
    online
      marix, 30.05.2021 00:44
    0
    viktor112007, 30.05.2021 00:40
    дно тут ти, це називається диванний експерт
    Не расстарайся шейхо болела у тебя ещё будет повод для радости (хотя врядли). Изи Челси или пробито оба дна манчестера ахахаха
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
      Pavel Yakimovich, 30.05.2021 00:43
    0
    лучший тренер мира - гвардиола - за 10 лет первый раз в финале...
    месси - лучший игрок мира - 5 лет в финалах не играл...
    Б - бл... барселона
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 30.05.2021 00:42
    0
    Заслужено победили. Молодцы! Чувствую в следующем сезоне в АПЛ Челси наделает шороху. Команда очень здорово заиграла после смены тренера. Браво. Единственно чтобы Зина не сломался после такого фиаско его команды. Лидеров Мансити сегодня вообще не было видно, как то они вяленько играли, не верили в свои силы. Желания победить у Челси сегодня было гораздо больше!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 30.05.2021 00:41
    0
    Алексей Голяченко, 30.05.2021 00:39
    Тухель пежон, 0-1 это не показатель за столь короткое время по сравнению с Гвардиолой в Ман сити
    Пишете как будто Ман сити всю игру автобус показывало
    Чуть повезло Челси-особенно на 95-й минуте. Ну куда же без везения. Везет обычно тем кто сильнее.
    Ссылка
    Work W1901
    online
      Work W1901, 30.05.2021 00:41
    +1
    RomarioUA, 30.05.2021 00:29
    Это чистая победа Тухеля, за полсезона собравшего вокруг себя команду и влюбившего в себя болельщиков. Конечно, явно помог Гвардиола, сам себя в который раз переигравший, начудивший и с составом, и с установкой на матч, и с настроем, и с заменами. После первого тайма, когда Вернер мог несколько раз забить, а голубые даже по воротам не ударили, - ничего не менять? Браво, Гвардиола))))
    команду будував більше року інший тренер
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 30.05.2021 00:40
    +1
    marix, 30.05.2021 00:38
    Лучший среди дна, вот это действительно уровень
    дно тут ти, це називається диванний експерт
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 30.05.2021 00:39
    +1
    RomarioUA, 30.05.2021 00:22
    Поле ровное, мяч круглый - выигрывает тот, кто больше хочет. Когда показывали на экране Тухеля, сомнений не возникало, кто хочет)))
    Тухель пежон, 0-1 это не показатель за столь короткое время по сравнению с Гвардиолой в Ман сити
    Пишете как будто Ман сити всю игру автобус показывало
    Ссылка
    marix
    online
      marix, 30.05.2021 00:38
    -2
    viktor112007, 30.05.2021 00:35
    ви йолупень, Зіна кращий в складі Сіті в матчі. якби там дійсно була його помилка,, йому б найвищу оцінку за матч не поставили
    Лучший среди дна, вот это действительно уровень
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 30.05.2021 00:38
    0
    RomarioUA, 30.05.2021 00:22
    Поле ровное, мяч круглый - выигрывает тот, кто больше хочет. Когда показывали на экране Тухеля, сомнений не возникало, кто хочет)))
    Даже не буду говорить кто хочет) Не буду называть имя этой команды которая сегодня по праву должна была поднять этот турнир, будь однажды ей не обрезали крылья.
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 30.05.2021 00:35
    +1
    Зину жаль. Пока не смог стать третьим после Шевы и Тимощука. Ну а Тухеля поздравляю и Челси поздравляю
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 30.05.2021 00:35
    -1
    Владимир Копяк, 30.05.2021 00:29
    Большая ошибка Гвардиолы, что поставил Зинченка на игру, похоронил своей позицилнной ошибкой команду. И потом эти понты со слезами после окончания игры, явно на публику...
    ви йолупень, Зіна кращий в складі Сіті в матчі. якби там дійсно була його помилка,, йому б найвищу оцінку за матч не поставили
    Ссылка
    marix
    online
      marix, 30.05.2021 00:34
    -2
    Barsa_che, 30.05.2021 00:32
    Тухель доказал ПСЖ, что напрасно его освободили. Болел за Мансити, ведь там играл наш Зинченко, жаль не получилось выиграть.
    Болеть за лузера себя не уважать. Челси команда легендарного Шевы, а донунецкий беженец заслуженно слил финал лч
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.05.2021 00:33
    0
    По оценкам Зина в этой игре - лучший в Ман Си.
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 30.05.2021 00:32
    +1
    Тухель доказал ПСЖ, что напрасно его освободили. Болел за Мансити, ведь там играл наш Зинченко, жаль не получилось выиграть.
    Ссылка
    marix
    online
      marix, 30.05.2021 00:31
    -1
    Grigorio666, 30.05.2021 00:29
    Зінченко жалко, Челсі з перемогою, ще в тебе Зіня момент я думаю в житті буде, тепер зі збірною України головне все Євро не просрати, покажи всім, що ти мужик і з Маліною лупаште суперників збірної
    Боюсь вас ждёт разочарование от игры зинченка на евро. Пустой мыльный пузырь в отличии от малины
    Ссылка
    RomarioUA
      RomarioUA, 30.05.2021 00:29
    +1
    Это чистая победа Тухеля, за полсезона собравшего вокруг себя команду и влюбившего в себя болельщиков. Конечно, явно помог Гвардиола, сам себя в который раз переигравший, начудивший и с составом, и с установкой на матч, и с настроем, и с заменами. После первого тайма, когда Вернер мог несколько раз забить, а голубые даже по воротам не ударили, - ничего не менять? Браво, Гвардиола))))
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 30.05.2021 00:29
    -1
    Большая ошибка Гвардиолы, что поставил Зинченка на игру, похоронил своей позицилнной ошибкой команду. И потом эти понты со слезами после окончания игры, явно на публику...
    Ссылка
    Grigorio666
      Grigorio666, 30.05.2021 00:29
    +2
    Зінченко жалко, Челсі з перемогою, ще в тебе Зіня момент я думаю в житті буде, тепер зі збірною України головне все Євро не просрати, покажи всім, що ти мужик і з Маліною лупаште суперників збірної
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.05.2021 00:29
    0
    euro2012_za_2012euro, 30.05.2021 00:25
    В еврокубках деньги шейхов пока никак не помогают!!!
    А Челси это самый эффективный клуб современности спонсируемый нефтяными толстосумами!!
    Челси выиграл ЛЧ 2021, и пропасть между ним и Мансити с ПСЖ огромная !!!
    /
    Челси с 2003:
    Англия :5чемп+5 кубок+3 к Лиги+2 СК=15 Англия.
    Победитель 2ЛЧ + (1 раз финалист)
    Победитель 2 ЛЕ.
    Плюс ещё имеет шансы на выигрыш Суперкубка Европы и Клубного ЧМ.
    /
    Мансити с 2008: 5 чемп+ 2 кубка + 6 к Лиги +3 СК=16 Англия.
    + 0 еврокубков.
    Финалист ЛЧ-2021.
    /
    ПСЖ с 2011 : 7чемп+6кубок+6 к Лиги + 8СК=27Франция + но только всего финалист ЛЧ2020.
    Да и раньше Челси больше выиграл чем МС + ПСЖ:
    Челси 2 КК + 1СКЕ.
    МС 1КК..
    ПСЖ 1КК.
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    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 30.05.2021 00:28
    +1
    KARABAS55, 30.05.2021 00:10
    Между прочим Челси эта та команда, которая больше всех в ложилась на трансферы. И это того стоило,первый год и Ушастый у Абрамовича в кармане. Кто не рискует, тот не Челси))
    Так в Челсі бан був. Потім з розумом підійшли до трансферів, змінили тренера, ось і результат. ПСЖ, окремий привіт.
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 30.05.2021 00:03
    +14
    єдиний кого шкода - Зінченко. реальний шанс взяти ЛЧ був. Сіті по цій грі - дно ((
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    SeM077
      SeM077, 30.05.2021 00:04
    +13
    Тухель в чисту переграв Гвардіолу. Чомусь так і думав, що втретє виграє в МанСіті
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    bzzzzz
      bzzzzz, 30.05.2021 00:09
    +11
    Канте надо давать золотой мяч. Нереальные вещи творит. Какой там Неймар, Мбаппе... он столько импакта за игру вносит, что на всю команду хватит
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    Lion
      Lion, 30.05.2021 00:01
    +11
    Трухель Браво!!!
    Боссы ПСЖ затылки чешут....
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 30.05.2021 00:00
    +11
    Гвардиола опять что то мудри , мудри и так просрал .
    Ссылка
    Alex K
      Alex K, 30.05.2021 00:07
    +8
    Ярослав Мирошниченко, 30.05.2021 00:05
    Челси браво Раздутое денежное шейховое гавнище сасайте заслуженно. Гвардиола не тренер - он никогда не сможет выиграть что-то с командой среднего уровня - тупо игра на миллиарды.
    А Челси не денежное раздутое? Только с одной стороны Шейхи, с другой еврей-алигарх доивший Россию и сейчас являющейся частью близкого круга Путина.
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    pricolist
      pricolist, 30.05.2021 00:01
    +8
    Финал, который держал в напряжении на протяжении всего матча. Жаль Зинченко, что не победил в финале. Но как по мне, Челси заслуженно выиграл в Лиге чемпионов.
    Ссылка
    виталий ширин
      виталий ширин, 30.05.2021 00:11
    +6
    Болел за МС. Одно успокаивает-теперь при жеребьевке ЛЧ Зенит будет в 3-й корзине. При другом исходе-мог быть в 1-й.
    Ссылка
    RomarioUA
      RomarioUA, 30.05.2021 00:22
    +5
    Поле ровное, мяч круглый - выигрывает тот, кто больше хочет. Когда показывали на экране Тухеля, сомнений не возникало, кто хочет)))
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 30.05.2021 00:01
    +5
    Пеп походу опять себя переиграл! Намудрил с составом и с заменами... Но сам финал получился напряженным!
    Ссылка
    Dalv
    online
      Dalv, 30.05.2021 00:23
    +4
    Канте - лучший игрок турнира в этом году. Выжигает все!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.05.2021 00:21
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Ман. Сити за всю игру один удар в створ???.. Тухель за этот час который он в АПЛ, понял как ушатать Сити, мне только одного парнишку жалко по имени САШКО. ((
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 30.05.2021 00:18
    +4
    Пеп - лузер десятиліття. Цікаво, шейхи будуть його ще терпіти?
    Ссылка
    fifa89
    online
      fifa89, 30.05.2021 00:21
    +3
    поздравляю Челсі с заслуженной победой!!! победа по делу ведь МС проиграл центр поля и почти нечего не создал у ворот Челсі
    Ссылка
    bzzzzz
      bzzzzz, 30.05.2021 00:09
    +3
    Такое ощущение, что это не Гвардиола тренерует 5 лет команду, а Тухель.
    Ссылка
    roman_kros
      roman_kros, 30.05.2021 00:05
    +3
    Боси ПСЖ хотіли виграти ЛЧ і Томас Тухель хотів виграти ЛЧ. Ой, як шейхи лоханулися. До речі, виграш Челсі не випадковість, за останні три матчі Тухель обіграв Гвардіолу в чемпіонаті, кубку і зараз в фіналі Лізі Чемпіонів. Тухель 3:0 Гвардіола.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.05.2021 00:04
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    2тайм можно было и не смотреть. ПЕП опять блять нахимичел с составом. И он не учиться на своих ошибках. Все спецы по футболу давали прогноз на победу МАН. СИТИ, но с одним уточнением, что Гвардиола не на чудит с составом.
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 30.05.2021 00:03
    +3
    Тухли победили в академическом стиле!
    Без всяких пеналей, трюфелей и удалений.
    Ссылка
    Grigorio666
      Grigorio666, 30.05.2021 00:29
    +2
    Зінченко жалко, Челсі з перемогою, ще в тебе Зіня момент я думаю в житті буде, тепер зі збірною України головне все Євро не просрати, покажи всім, що ти мужик і з Маліною лупаште суперників збірної
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 30.05.2021 00:24
    +2
    А ну ж тепер пригадаємо, хто там тицькав мінуси Людям, котрі адекватно бажали тріумфу Челсі, пишучи, що будь як, але все саме Челсі виграють???
    Ссылка
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