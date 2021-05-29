Ман Сити
0 : 1
Челси
29.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – Челси – 0:1. Трофей для Тухеля! Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов в Порту

  • 29.05.2021 23:59
  • 7263 просмотра
  • 7 комментариев
Манчестер Сити – Челси – 0:1. Трофей для Тухеля! Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 мая, проходит финал Лиги чемпионов, в котором играют «Манчестер Сити» и «Челси».

Встреча проходит в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире поединок показывают телеканал «Футбол 1» и видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

См. также: стартовые составы команд.

Украинец Александр Зинченко вышел в основе «Ман Сити».

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунс, Зинченко – Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг – Марез, Фоден, Бернарду Силва.

«Челси»: Менди – Чилуэлл, Рюдигер, Тиагу Силва, Аспиликуэта – Канте, Маунт, Жоржинью, Джеймс, Хаверц – Вернер.

Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кай Хаверц, 42 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма

Церемония награждения.

События матча
42' ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    avk2307
      avk2307, 30.05.2021 00:13
    -1
    Тухелю повезло конечно.
    Смотрел игру со своим любимым Арсеналом и проиграл Тухель по полной.
    А тут ПСЖ смотрел, кто же сможет выиграть, но проиграл и отдал тренера Челси.
    Ну реально они после НГ классно играли.
    заслужили наверное.
    Зинченко жаль...
    Ссылка
    Andy_P
      Andy_P, 30.05.2021 00:12
    -1
    chehcr7rm, 30.05.2021 00:06
    Все по ділу. Тільки не заливайте що МС щось там заслужив, заслужив рівно як і Челсі
    Заливать не будем. Счет на табло, а бегуны в этот раз победили технарей. Жаль, но что поделать
    Ссылка
    chehcr7rm
      chehcr7rm, 30.05.2021 00:06
    0
    Все по ділу. Тільки не заливайте що МС щось там заслужив, заслужив рівно як і Челсі
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 30.05.2021 00:02
    +1
    Всё по делу, Челси с победой! Сити в этом матче был не Алё.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 30.05.2021 00:01
    0
    Ура! Вдвойне приятно что я угадал именно минималку от Челси.
    Ссылка
    Володимир Семигайло
      Володимир Семигайло, 30.05.2021 00:00
    0
    Заслужено.
    Ссылка
    kadaad .
      kadaad ., 29.05.2021 23:59
    0
    Как я и проголосовал.
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 30.05.2021 00:02
    +1
    Всё по делу, Челси с победой! Сити в этом матче был не Алё.
    Ссылка
    chehcr7rm
      chehcr7rm, 30.05.2021 00:06
    0
    Все по ділу. Тільки не заливайте що МС щось там заслужив, заслужив рівно як і Челсі
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 30.05.2021 00:01
    0
    Ура! Вдвойне приятно что я угадал именно минималку от Челси.
    Ссылка
    Володимир Семигайло
      Володимир Семигайло, 30.05.2021 00:00
    0
    Заслужено.
    Ссылка
    kadaad .
      kadaad ., 29.05.2021 23:59
    0
    Как я и проголосовал.
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