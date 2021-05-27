Ман Сити
0 : 0
Челси
29.05.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити - Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала Лиги чемпионов УЕФА

  • 27.05.2021 23:06
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Манчестер Сити - Челси. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют два английских клуба -  «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Матч пройдет на стадионе «Драгау» (Порту, Португалия), начало - в 22:00. 

Не так давно команды встречались в чемпионате - «Челси» отпраздновал победу со счетом 2:1. Но та игра, хоть и называлась прессой репетицией финала, не может идти ни в какое сравнение с субботним матчем - достаточно посмотреть на составы команд. Если бы не перенесенное Евро-2020, этот матч считался бы главным поединком сезона. «Манчестер Сити» имеет прекрасную возможность, впервые выйдя в финал ЛЧ, сразу впервые и завоевать «ушастого». Конечно, подобного нельзя сказать о Гвардиоле, который дважды завоевывал трофей с «Барселоной». А в «Челси» наоборот - команда уже имеет в трофеях кубок Лиги чемпионов, а Тухель еще не выигрывал его. Это значит, что в субботу кто-то точно выиграет Лигу чемпионов впервые - или «Ман Сити», или Тухель. А наш Александр Зинченко имеет шанс стать третьим украинцем (после Шевченко и Тимощука), который побеждал в Лиге чемпионов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» - «Челси».

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Источник — Sport.ua

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