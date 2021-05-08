35-й тур
Ман Сити
1 : 2
Челси
08.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Челси не позволил Манчестер Сити досрочно стать чемпионом Англии

В репетиции финала Лиги чемпионов подопечные Тухеля вырвали победу в компенсированное время

  • 08.05.2021 21:25
  • 6170 просмотров
  • 43 комментария
Челси не позволил Манчестер Сити досрочно стать чемпионом Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Этот матч ожидался с большим интересом по двум причинам. Во-первых, именно эти команды вскоре встретятся в финале Лиги чемпионов и поэтому игра соперников рассматривалась как генеральная репетиция главного клубного европейского турнира. А, во-вторых, в случае победы «Манчестер Сити» досрочно мог стать чемпионом Англии сезона 2020-2021 годов. 

Забегая вперед, отметим, что ни того, ни другого, как такового, не получилось. Уже стартовые составы команд показали, что оба наставника не спешат раскрывать все карты перед своими оппонентами. Особенно много перестановок по сравнению с лигочемпионовским полуфиналом было у Хосепа Гвардиолы. Только Эдерсон и Диаш вышли на поле с первых минут сегодня и в минувший вторник. А Де Брюйне не оказалось даже в заявке. У «Челси» тоже мы не увидели некоторых лидеров, включая Тиагу Силву, Хаверца, Маунта и других. 

О первом тайме вообще можно было бы не вспоминать, если бы не его бурная концовка. Команды играли не спеша и практически без моментов. С большой натяжкой к ним можно было бы отнести не очень опасные удары от Торреса и Стерлинга с одной стороны, а также Зиеша и Рюдигера с другой. Но на 45-й минуте основного времени хозяевам поля удалось забить гол. Все началось с борьбы на фланге Жезуса и Кристенсена. Бразилец мяч отобрал и сделал отличный пас в центр штрафной на Агуэро, который, кстати, проводил свой последний матч в составе бело-голубых. Серхио не совсем удачно принял мяч и мог бы упустить момент, но ему на помощь пришел Стерлинг и точно пробил в сетку ворот. 

А уже на второй добавленной минуте Жезус в борьбе с Гилмором заработал пенальти. Агуэро все же решил забить гол в такой важной для себя игре и направился к точке. Вот только пробил он явно по-пижонски. Аргентинец просто подсек мяч по центру, а Менди даже не шелохнулся и спокойно принял в руки от соперника такой подарок. 

Второй тайм лучше провели гости, для которых положительный результат тоже имел огромное значение. Сперва могли забить Зиеш и Пулишич, но в первом эпизоде выручил Эдерсон, а во втором форвард «Челси» пробил неточно. Зато на 63-й минуте подопечные Томаса Тухеля классно использовали ошибку хозяев поля, потерявших мяч на своей половине поля. Четыре игрока выбежали к воротам «Манчестер Сити» и Зиеш точным ударом завершил усилия партнеров. 

Далее у команд было несколько хороших моментов, чтобы изменить счет на табло. Причем гости дважды забили, но оба раза судьи фиксировали офсайд. Мог также отличиться Фоден, вышедший на замену, однако после передачи от Гюндогана в касание пробил рядом со штангой. 

И когда, казалось, матч завершится вничью, «Челси» уже в компенсированное время вырвал победу. Вернер справа выполнил передачу в центр штрафной на Алонсо и тот точным ударом принес гостям такие желаные три очка.  

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур

Манчестер Сити - Челси - 1:2

 Стерлинг (45) - Зиеш (63), Алонсо (90+2)

На 45+3 мин. Агуэро не реализовал пенальти

 Стерлинг (12) - Жезус (90)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Лапорт, Аке, Б.Менди (Зинченко, 80), Родриго, Торрес (Фоден, 70), Стерлинг, Агуэро (Гюндоган, 70), Жезус

«Челси»: Э.Менди, Аспиликуэта, Кристенсен (Зума, 45+2), Рюдигер, Джеймс, Канте Жоржиньо, 68), Гилмор, Зиеш (Хадсон-Одои, 76), Алонсо, Вернер, Пулишич 

Арбитр: Энтони Тэйло

Стадион: «Этихад»

МАНЧЕСТЕР-СИТИ - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 08.05.2021 22:46
    0
    Тарас Чубак, 08.05.2021 22:26
    Но он ставит всех остальных кроме Канселу на важные матчи, ещё и в таком сочетании. У Челси тоже не все вышли, но не один же человек. По стартовому составу Сити сразу было понятно, что попытаются взять малой кровью и посмотреть схему, это очевидно. Но Челси все равно красавцы, явно сама неудобная команда для Сити
    Ой ну хватит тут сказки расказывать про второй состав сити. У них же ни Неймар или Мбаппе не играли. Сила сити совсем в другом. Это далеко не та ситуация где на состав можно чтото списывать.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 08.05.2021 22:32
    -1
    Также будет и в ЛЧ.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 08.05.2021 22:28
    0
    bzzzzz, 08.05.2021 22:25
    Ну они были основными в прошлом сезоне например. В этом, да другие играют, но в целом игроки одного уровня.
    Та какая разница если последний несколько месяцев в таком сочетании игроки почти не играют, я об это пытаюсь сказать. Они все норм игроки, но сейчас это практически полностью второй состав, ещё и с нетипичной схемой.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 08.05.2021 22:26
    0
    bzzzzz, 08.05.2021 22:21
    Я говорю кто не основной был. Все остальный взаимнозаменяемые и Гвардиола может кого угодно из них ставить. У чем челси тоже по сравнению с матчем против реала пол состава другой
    Но он ставит всех остальных кроме Канселу на важные матчи, ещё и в таком сочетании. У Челси тоже не все вышли, но не один же человек. По стартовому составу Сити сразу было понятно, что попытаются взять малой кровью и посмотреть схему, это очевидно. Но Челси все равно красавцы, явно сама неудобная команда для Сити
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 08.05.2021 22:25
    0
    Тарас Чубак, 08.05.2021 22:15
    Ну по-моему голы с оффсайдов не считают в этой модели, по этому тоже не до конца показательно. Просто люди которые считают Агуэро и Жезуса основными игроками по-моему футбол не состоят пол года
    Ну они были основными в прошлом сезоне например. В этом, да другие играют, но в целом игроки одного уровня.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 08.05.2021 22:25
    0
    avk2307, 08.05.2021 22:19
    Может не в тему, но все таки. Без кАналов футболов как то привык и отказался кроме кабельного, где смотрю Динамо и Чемпионат Украины.
    Но часто за границей не могу посмотреть ЧУ и наши матчи.
    Где еще можно глянуть? Т.к. в последнее время aliez и все такое хухе и хуже работают.
    спасибо
    Приезжай смотреть в Минай или Чоп))
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 08.05.2021 22:25
    0
    Sentinel, 08.05.2021 22:15
    Бернарду Силва, Фоден, Де Брюйне, Гюндоган и Марез - основные игроки и их не было.
    ну так и Зинченко уже основа, весной точно уже
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 08.05.2021 22:21
    0
    Я говорю кто не основной был. Все остальный взаимнозаменяемые и Гвардиола может кого угодно из них ставить. У чем челси тоже по сравнению с матчем против реала пол состава другой
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 08.05.2021 22:21
    0
    RomarioUA, 08.05.2021 21:39
    Потому что пенальти забивать надо, а не пижонить))))
    Менди успел и за кофе сходить, и бутрик себе сделать, и в ворота вернуться, пока мяч до ворот долетел ))))
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 08.05.2021 22:19
    0
    Может не в тему, но все таки. Без кАналов футболов как то привык и отказался кроме кабельного, где смотрю Динамо и Чемпионат Украины.
    Но часто за границей не могу посмотреть ЧУ и наши матчи.
    Где еще можно глянуть? Т.к. в последнее время aliez и все такое хухе и хуже работают.
    спасибо
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 08.05.2021 22:18
    0
    syrkis-shybkis, 08.05.2021 22:16
    Да это жесть.9,11 и 13 мая..Асоон вилла,Лестер и Ливер
    Как у наших на сборах в Турции))
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.05.2021 22:18
    0
    Хід конем від Гвардіоли перед фіналом ЛЧ.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 08.05.2021 22:17
    -1
    Sentinel, 08.05.2021 22:15
    Бернарду Силва, Фоден, Де Брюйне, Гюндоган и Марез - основные игроки и их не было.
    Вокер, Стоунз
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 08.05.2021 22:16
    +1
    090545, 08.05.2021 22:11
    Перетопчутся.
    А вот землякам из МЮ еперь надо напрягаться в блице из 3 игр за 5 дней
    Да это жесть.9,11 и 13 мая..Асоон вилла,Лестер и Ливер
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 08.05.2021 22:15
    0
    Sentinel, 08.05.2021 22:13
    Только это не клеится с моделью xG: 1,81 против 0,73. Острый Челси что-то мало набрал против полудубля МС.
    Ну по-моему голы с оффсайдов не считают в этой модели, по этому тоже не до конца показательно. Просто люди которые считают Агуэро и Жезуса основными игроками по-моему футбол не состоят пол года
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.05.2021 22:15
    0
    bzzzzz, 08.05.2021 22:08
    У сити только три игрока не основных было Торес, Аке и Менди.
    Бернарду Силва, Фоден, Де Брюйне, Гюндоган и Марез - основные игроки и их не было.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 08.05.2021 22:13
    0
    bzzzzz, 08.05.2021 22:08
    У сити только три игрока не основных было Торес, Аке и Менди.
    Агуэро, Жезус, Аке, Менди, Ляпорт, Стерлинг и Торрес в ЛЧ не в основе не выходят ещё с боруссии. Я не пытаюсь доказать что Челси не выиграет но состав будет на 80 процентов другой, как можно делать выводы?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.05.2021 22:13
    0
    bzzzzz, 08.05.2021 22:01
    Ну если уже честно говорить то первый гол сити был чисто на фарте, та и пеналь тоже. А так в целом Челси был острее.
    Только это не клеится с моделью xG: 1,81 против 0,73. Острый Челси что-то мало набрал против полудубля МС.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 08.05.2021 22:12
    0
    Юнайтед нужно выиграть все 5 матчей в том числе и у Ливера, Лестера,а Сити три оставшихся проиграть,тогда МЮ чемп
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 08.05.2021 22:11
    0
    Перетопчутся.
    А вот землякам из МЮ еперь надо напрягаться в блице из 3 игр за 5 дней
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 08.05.2021 21:39
    +8
    Потому что пенальти забивать надо, а не пижонить))))
    Ссылка
    VALIDOL
    online
      VALIDOL, 08.05.2021 21:48
    +3
    80-67=13
    4*3=12
    Или я дурак или у автора проблемы с математикой
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 08.05.2021 21:48
    +3
    RomarioUA, 08.05.2021 21:43
    Тут такая тема, что и в финале ЛЧ шансы 50/50. И сейчас у МЮ +2 потенциальных очка.
    Мансити вроде может два трофея в копилку... А реально может и пролететь мимо обеих... Хотелось бы, конечно, чтобы Зина выиграл. Но тут пану Гварди надо чертовски разумно подходить к матчам.
    3 дня назад МС отдавали все трофеи.
    Но как говорится "не кажи гоп"...
    -
    Хотя все в руках МС, финал ЛЧ легким точно не будет.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 08.05.2021 21:41
    +3
    Как же молодой кипер нае@@л зазравшегося Агуэро.....
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 08.05.2021 21:35
    +3
    єто хорошо! в финале ЛЧ подопечные Гвардиолы будут злее...но, вполне возможно что следующий чемпионат АПЛ выиграет команда Тухеля
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 08.05.2021 22:16
    +1
    090545, 08.05.2021 22:11
    Перетопчутся.
    А вот землякам из МЮ еперь надо напрягаться в блице из 3 игр за 5 дней
    Да это жесть.9,11 и 13 мая..Асоон вилла,Лестер и Ливер
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 08.05.2021 22:10
    +1
    bzzzzz, 08.05.2021 22:08
    У сити только три игрока не основных было Торес, Аке и Менди.
    Ты серьезно, ты за Сити следишь??? У Сити с прошлого матча с ПСЖ вышел один игрок ( кроме голкипера), и 3 яеловка которых около основы и играет часто, Канселу и Родри
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 08.05.2021 22:07
    +1
    RomarioUA, 08.05.2021 21:43
    Тут такая тема, что и в финале ЛЧ шансы 50/50. И сейчас у МЮ +2 потенциальных очка.
    Мансити вроде может два трофея в копилку... А реально может и пролететь мимо обеих... Хотелось бы, конечно, чтобы Зина выиграл. Но тут пану Гварди надо чертовски разумно подходить к матчам.
    Не думаю,что Мин Сити прилетит мимо чемпионства
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 08.05.2021 21:57
    +1
    Denmark1107, 08.05.2021 21:53
    Ну.., і де ж той самовпевнений добродій *Павел СН*, який писав мені, щоб я уважно ДИВИВСЯ, "...какДубльМанСітіСейчасУверенноРаскАти
    вАєтАсновуЧелсі..."???
    = = = = = = = = = = = =
    У Піпетки аж лисина спітніла від іронічної наче "люті", коли отримав на 90+ 2-й.
    Я не фанат Челсі, до них ставлюсь день нейтрально, але є впевненість, що Томас Тухель фіг програє фінал ЛЧ 29.05.21.
    Ну ти теж занадто самовпевнений, У Сіті порівняно з матчем з ПСЖ у основі вийшов аж тільки Діаш, один гравець Карл, ще й схема інша, тому серйозно якісь прогнози робити після цього матчу дивно
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 08.05.2021 21:52
    +1
    RomarioUA, 08.05.2021 21:50
    У МЮ 5 матчей вроде ж впереди
    Значит с таблицей, на сайте, что то не так.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 08.05.2021 21:50
    +1
    Пенальти надо бить, как Роналду - так, чтобы чуть сетку не рвать, по верхней части ворот. Все эти углы низом и паненки - зачем тогда вообще идти к мячу? Они же профессиональные футболисты. Рональдиньо, помню, с любого угла штрафной в перекладину попадал с первой попытки, прикалывался на тренировке...
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 08.05.2021 22:46
    0
    Тарас Чубак, 08.05.2021 22:26
    Но он ставит всех остальных кроме Канселу на важные матчи, ещё и в таком сочетании. У Челси тоже не все вышли, но не один же человек. По стартовому составу Сити сразу было понятно, что попытаются взять малой кровью и посмотреть схему, это очевидно. Но Челси все равно красавцы, явно сама неудобная команда для Сити
    Ой ну хватит тут сказки расказывать про второй состав сити. У них же ни Неймар или Мбаппе не играли. Сила сити совсем в другом. Это далеко не та ситуация где на состав можно чтото списывать.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 08.05.2021 22:28
    0
    bzzzzz, 08.05.2021 22:25
    Ну они были основными в прошлом сезоне например. В этом, да другие играют, но в целом игроки одного уровня.
    Та какая разница если последний несколько месяцев в таком сочетании игроки почти не играют, я об это пытаюсь сказать. Они все норм игроки, но сейчас это практически полностью второй состав, ещё и с нетипичной схемой.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 08.05.2021 22:26
    0
    bzzzzz, 08.05.2021 22:21
    Я говорю кто не основной был. Все остальный взаимнозаменяемые и Гвардиола может кого угодно из них ставить. У чем челси тоже по сравнению с матчем против реала пол состава другой
    Но он ставит всех остальных кроме Канселу на важные матчи, ещё и в таком сочетании. У Челси тоже не все вышли, но не один же человек. По стартовому составу Сити сразу было понятно, что попытаются взять малой кровью и посмотреть схему, это очевидно. Но Челси все равно красавцы, явно сама неудобная команда для Сити
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 08.05.2021 22:25
    0
    Тарас Чубак, 08.05.2021 22:15
    Ну по-моему голы с оффсайдов не считают в этой модели, по этому тоже не до конца показательно. Просто люди которые считают Агуэро и Жезуса основными игроками по-моему футбол не состоят пол года
    Ну они были основными в прошлом сезоне например. В этом, да другие играют, но в целом игроки одного уровня.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 08.05.2021 22:25
    0
    avk2307, 08.05.2021 22:19
    Может не в тему, но все таки. Без кАналов футболов как то привык и отказался кроме кабельного, где смотрю Динамо и Чемпионат Украины.
    Но часто за границей не могу посмотреть ЧУ и наши матчи.
    Где еще можно глянуть? Т.к. в последнее время aliez и все такое хухе и хуже работают.
    спасибо
    Приезжай смотреть в Минай или Чоп))
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 08.05.2021 22:25
    0
    Sentinel, 08.05.2021 22:15
    Бернарду Силва, Фоден, Де Брюйне, Гюндоган и Марез - основные игроки и их не было.
    ну так и Зинченко уже основа, весной точно уже
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 08.05.2021 22:21
    0
    Я говорю кто не основной был. Все остальный взаимнозаменяемые и Гвардиола может кого угодно из них ставить. У чем челси тоже по сравнению с матчем против реала пол состава другой
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 08.05.2021 22:21
    0
    RomarioUA, 08.05.2021 21:39
    Потому что пенальти забивать надо, а не пижонить))))
    Менди успел и за кофе сходить, и бутрик себе сделать, и в ворота вернуться, пока мяч до ворот долетел ))))
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 08.05.2021 22:19
    0
    Может не в тему, но все таки. Без кАналов футболов как то привык и отказался кроме кабельного, где смотрю Динамо и Чемпионат Украины.
    Но часто за границей не могу посмотреть ЧУ и наши матчи.
    Где еще можно глянуть? Т.к. в последнее время aliez и все такое хухе и хуже работают.
    спасибо
    Ссылка
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