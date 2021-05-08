Челси не позволил Манчестер Сити досрочно стать чемпионом Англии

Этот матч ожидался с большим интересом по двум причинам. Во-первых, именно эти команды вскоре встретятся в финале Лиги чемпионов и поэтому игра соперников рассматривалась как генеральная репетиция главного клубного европейского турнира. А, во-вторых, в случае победы «Манчестер Сити» досрочно мог стать чемпионом Англии сезона 2020-2021 годов.

Забегая вперед, отметим, что ни того, ни другого, как такового, не получилось. Уже стартовые составы команд показали, что оба наставника не спешат раскрывать все карты перед своими оппонентами. Особенно много перестановок по сравнению с лигочемпионовским полуфиналом было у Хосепа Гвардиолы. Только Эдерсон и Диаш вышли на поле с первых минут сегодня и в минувший вторник. А Де Брюйне не оказалось даже в заявке. У «Челси» тоже мы не увидели некоторых лидеров, включая Тиагу Силву, Хаверца, Маунта и других.

О первом тайме вообще можно было бы не вспоминать, если бы не его бурная концовка. Команды играли не спеша и практически без моментов. С большой натяжкой к ним можно было бы отнести не очень опасные удары от Торреса и Стерлинга с одной стороны, а также Зиеша и Рюдигера с другой. Но на 45-й минуте основного времени хозяевам поля удалось забить гол. Все началось с борьбы на фланге Жезуса и Кристенсена. Бразилец мяч отобрал и сделал отличный пас в центр штрафной на Агуэро, который, кстати, проводил свой последний матч в составе бело-голубых. Серхио не совсем удачно принял мяч и мог бы упустить момент, но ему на помощь пришел Стерлинг и точно пробил в сетку ворот.

А уже на второй добавленной минуте Жезус в борьбе с Гилмором заработал пенальти. Агуэро все же решил забить гол в такой важной для себя игре и направился к точке. Вот только пробил он явно по-пижонски. Аргентинец просто подсек мяч по центру, а Менди даже не шелохнулся и спокойно принял в руки от соперника такой подарок.

Второй тайм лучше провели гости, для которых положительный результат тоже имел огромное значение. Сперва могли забить Зиеш и Пулишич, но в первом эпизоде выручил Эдерсон, а во втором форвард «Челси» пробил неточно. Зато на 63-й минуте подопечные Томаса Тухеля классно использовали ошибку хозяев поля, потерявших мяч на своей половине поля. Четыре игрока выбежали к воротам «Манчестер Сити» и Зиеш точным ударом завершил усилия партнеров.

Далее у команд было несколько хороших моментов, чтобы изменить счет на табло. Причем гости дважды забили, но оба раза судьи фиксировали офсайд. Мог также отличиться Фоден, вышедший на замену, однако после передачи от Гюндогана в касание пробил рядом со штангой.

И когда, казалось, матч завершится вничью, «Челси» уже в компенсированное время вырвал победу. Вернер справа выполнил передачу в центр штрафной на Алонсо и тот точным ударом принес гостям такие желаные три очка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур

Манчестер Сити - Челси - 1:2

Стерлинг (45) - Зиеш (63), Алонсо (90+2)

На 45+3 мин. Агуэро не реализовал пенальти

Стерлинг (12) - Жезус (90)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Лапорт, Аке, Б.Менди (Зинченко, 80), Родриго, Торрес (Фоден, 70), Стерлинг, Агуэро (Гюндоган, 70), Жезус

«Челси»: Э.Менди, Аспиликуэта, Кристенсен (Зума, 45+2), Рюдигер, Джеймс, Канте Жоржиньо, 68), Гилмор, Зиеш (Хадсон-Одои, 76), Алонсо, Вернер, Пулишич

Арбитр: Энтони Тэйло

Стадион: «Этихад»

МАНЧЕСТЕР-СИТИ - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА