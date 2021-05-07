Манчестер Сити - Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 35-го тура чемпионата Англии

  • 07.05.2021 17:15
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Манчестер Сити - Челси. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 мая, состоится поединок 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» будет принимать «Челси». Матч пройдет на стадионе «Этихад», начало - в 19:30.

Центральный матч тура и генеральная репетиция перед финалом Лиги чемпионов обещает порадовать своей интригой. Впрочем, есть вероятность, что памятуя о предстоящей битве в Стамбуле, команды могут не продемонстрировать весь свой потенциал, припрятав некоторые секретные ходы. 

И Сити и «аристократы» сейчас просто в превосходной форме. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали пять побед подряд. Последнюю - в полуфинале Лиги чемпионов над «ПСЖ» - 2:0.

Беспроигрышная серия «Челси» достигла шести матчей. Особенно стоит отметить очень убедительную викторию в 1/2 финала Лиги чемпионов над «Реалом» - 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» - «Челси».

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Источник — Sport.ua

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