35-й тур
Ман Сити
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Челси
08.05.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Репетиция финала Лиги чемпионов

  • 07.05.2021 21:40
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Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Сити» примет «Челси».

«Манчестер Сити»

Поединок финалистов Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы во второй раз уверенно обыграла ПСЖ (2:0). Таким образом, победная серия команды в официальных матчах насчитывает уже пять матчей. Отметим, что последнее поражение «Сити» приходится как раз на игру с «Челси» в Кубке Англии. Но с тех пор манкунианцы успели выиграть Кубок английской лиги, обыграв в финале «Тоттенхэм» (1:0), в Лиге чемпионов нанесли два поражения ПСЖ (2:1 на выезде и 2:0 дома), а в Премьер-лиге успели обыграть «Астон Виллу» (2:1) и «Кристал Пэлас» (2:0).

«Горожане» уверенно удерживают первую строку в турнирной таблице АПЛ. Команда уже в прошлом туре могла оформить титул, но матч «Ливерпуля» и «Ман Юнайтед» был сорван. Теперь «горожане» оформят чемпионство в случае победы над «Челси». Но даже если сейчас это сделать не удастся, впереди еще ряд легких матчей, в которых «Сити» должен побеждать.

«Челси»

«Аристократы» под руководством Томаса Тухеля вышли в финал Лиги чемпионов, что стало неожиданным результатом. «Челси» впечатляюще провел полуфинальный матч с «Реалом» (2:0) и заслуженно вышел в финал турнира. В чемпионате лондонцы занимают четвертое место в турнирной таблице. Но существует вероятность вылета из топ-4. «Челси» всего на два пункта опережает «Лестер» и на три «Вест Хэм».

В данный момент подопечные Тухеля демонстрируют неплохие результаты.  За четыре предыдущих тура лондонцы сумели добиться трех побед при одной ничьи. «Пенсионеры» обыграли «Кристал Пэлас» (4:1), «Вест Хэм» (1:0) и «Фулхэм» (2:0). 

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют третий раз в чемпионате. Пока что счет в серии 1:1. В первом круге нынешнего национального первенства «горожане» обыграли «аристократов» на их поле со счетом 3:1, после чего в полуфинале Кубка Англии лондонский клуб взял реванш (1:0). 

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.95 по линии Parimatch.

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8 мая, суббота

«Манчестер Сити» – «Челси»
Манчестер. Стадион «Этихад». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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