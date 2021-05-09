В поединке 35 тура Английской Премьер-лиги «Челси» нанес поражение «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Челси).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.