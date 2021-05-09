Пеп ГВАРДИОЛА: «Если бы Агуэро забил, вы бы назвали его гением»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в поединке 35-го тура АПЛ и незабитый Серхио Агуэро пенальти.
«Вы говорите, что Агуэро поступил эгоистично только из-за того, что он не забил. Если бы он забил, вы бы сказали, что это гениально. И это правда.
Я всегда говорю футболистам, что они могу принять любое решение. Забили — забили, промазали — промазали. Конечно, мы все сейчас расстроены. Но первый, кто расстроен, это сам Агуэро. Он чувствительный парень. Думаю, не нужно вспоминать все его заслуги. Он важен для «Манчестер Сити», — отметил Гвардиола после матча.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Челси).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
Источник — Sport.ua
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