35-й тур
Ман Сити
1 : 2
Челси
08.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пеп ГВАРДИОЛА: «Если бы Агуэро забил, вы бы назвали его гением»

Наставник «Манчестер Сити» поделился впечатлениями о поражении от лондонского «Челси» (1:2)

  • 09.05.2021 12:25
  • 1837 просмотров
  • 2 комментария
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Если бы Агуэро забил, вы бы назвали его гением»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в поединке 35-го тура АПЛ и незабитый Серхио Агуэро пенальти.

«Вы говорите, что Агуэро поступил эгоистично только из-за того, что он не забил. Если бы он забил, вы бы сказали, что это гениально. И это правда.

Я всегда говорю футболистам, что они могу принять любое решение. Забили — забили, промазали — промазали. Конечно, мы все сейчас расстроены. Но первый, кто расстроен, это сам Агуэро. Он чувствительный парень. Думаю, не нужно вспоминать все его заслуги. Он важен для «Манчестер Сити», — отметил Гвардиола после матча.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Челси).
63' ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).
44' ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 09.05.2021 13:26
    +1
    лучшеб он по игре чтото сказал, а не о высосаном пенальти
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 09.05.2021 12:49
    +1
    За забитий пенальті генієм би не назвали , ну а піжоном - і поготів.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 09.05.2021 13:26
    +1
    лучшеб он по игре чтото сказал, а не о высосаном пенальти
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 09.05.2021 12:49
    +1
    За забитий пенальті генієм би не назвали , ну а піжоном - і поготів.
    Ссылка
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