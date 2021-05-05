Челси
2 : 0
Реал Мадрид
05.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Финал будет английским. Челси одолел Реал и сыграет с Манчестер сити

Лондонцы были очень убедительны в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов

  • 05.05.2021 23:55
  • 357 просмотров
  • 8 комментариев
Финал будет английским. Челси одолел Реал и сыграет с Манчестер сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже. 

Лига чемпионов УЕФА. 1/2 финала. Ответный матч.

«Челси» - «Реал» - 2:0 (первый матч - 1:1)

 Вернер, 28, Маунт, 85

 Жоржиньо, 14, Кристенсен, 39  - Рамос, 37, Начо, 62, Кроос, 72, Вальверде, 90

«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс,88) Рюдигер, Кристенсен, Тиагу Силва, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Маунт (Зиеш, 89) Вернер (Пулишич, 67), Хаверц (Жиру, 93).

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Рамос, Менди (Вальверде, 63), Каземиро (Родриго, 75), Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор (Асенсио, 63), Азар (Диас, 89), Бензема. 

Арбитр: Даниэле Орсато, Италия

Стадион: «Стэмфорд Бридж», Лондон

ЧЕЛСИ - РЕАЛ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 06.05.2021 00:01
    0
    Тухель нереально крут.
    Он научил команду очень сильному приёму - проход на скорости половины поля соперника.
    Они создают кучу моментов - и в первом матче, и во втором.
    Если реализовывают хотя бы 1 из 3-х, то они матч выигрывают.
    Реал же сыграл, практически без моментов. Защита, которая нужна Челси для АПЛ, отлично сработала против лидера испанского чемпионата, а хитростей Зидан не придумал. Челси быстрым переходом в атаку не позволяли Реалу перейти на штурм и подбирать все мячи.
    Кому-то не понравится, но команды из АПЛ - это просто закалённая в боях сталь. И Ман Сити, и Челси на сегодняшнем пике формы прошли полуфиналы на правах сильного.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 05.05.2021 23:59
    0
    МанЮнайтед уже, считай, прошел в финал ЛЕ. У Арсенала шансов 50/50... может быть сразу 2 английских евро-финала
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 05.05.2021 23:58
    +1
    Зидан говорил, что у него хорошее предчувствие перед игрой... Ну пусть теперь порадуется за Челси
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 23:58
    0
    Да здравствует родина футбола!
    Избавили от опсж и регалий.
    Боже, храни королеву!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 23:57
    0
    Вот тебе и ТуФель!!!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.05.2021 23:57
    -1
    ще тут напишу
    Канте топ, весь центр поля спалив сьогодні
    але якщо Челсі буде так проти МС транжирити моменти, то шансів у них дуже небагато.
    у фіналі топитиму за Зіну, хай бере ЛЧ!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.05.2021 23:56
    0
    Пока-пока, суперлиговые
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 05.05.2021 23:55
    0
    видя сколько моментов растранжирили игроки Челси, невольно понимаешь что Беседин ни чем не хуже)))
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 05.05.2021 23:58
    +1
    Зидан говорил, что у него хорошее предчувствие перед игрой... Ну пусть теперь порадуется за Челси
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 06.05.2021 00:01
    0
    Тухель нереально крут.
    Он научил команду очень сильному приёму - проход на скорости половины поля соперника.
    Они создают кучу моментов - и в первом матче, и во втором.
    Если реализовывают хотя бы 1 из 3-х, то они матч выигрывают.
    Реал же сыграл, практически без моментов. Защита, которая нужна Челси для АПЛ, отлично сработала против лидера испанского чемпионата, а хитростей Зидан не придумал. Челси быстрым переходом в атаку не позволяли Реалу перейти на штурм и подбирать все мячи.
    Кому-то не понравится, но команды из АПЛ - это просто закалённая в боях сталь. И Ман Сити, и Челси на сегодняшнем пике формы прошли полуфиналы на правах сильного.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 05.05.2021 23:59
    0
    МанЮнайтед уже, считай, прошел в финал ЛЕ. У Арсенала шансов 50/50... может быть сразу 2 английских евро-финала
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 23:58
    0
    Да здравствует родина футбола!
    Избавили от опсж и регалий.
    Боже, храни королеву!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 23:57
    0
    Вот тебе и ТуФель!!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.05.2021 23:56
    0
    Пока-пока, суперлиговые
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 05.05.2021 23:55
    0
    видя сколько моментов растранжирили игроки Челси, невольно понимаешь что Беседин ни чем не хуже)))
    Ссылка
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