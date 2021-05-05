Финал будет английским. Челси одолел Реал и сыграет с Манчестер сити

Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов УЕФА. 1/2 финала. Ответный матч.
«Челси» - «Реал» - 2:0 (первый матч - 1:1)
Вернер, 28, Маунт, 85
Жоржиньо, 14, Кристенсен, 39 - Рамос, 37, Начо, 62, Кроос, 72, Вальверде, 90
«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс,88) Рюдигер, Кристенсен, Тиагу Силва, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Маунт (Зиеш, 89) Вернер (Пулишич, 67), Хаверц (Жиру, 93).
«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Рамос, Менди (Вальверде, 63), Каземиро (Родриго, 75), Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор (Асенсио, 63), Азар (Диас, 89), Бензема.
Арбитр: Даниэле Орсато, Италия
Стадион: «Стэмфорд Бридж», Лондон
Источник — Sport.ua
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Он научил команду очень сильному приёму - проход на скорости половины поля соперника.
Они создают кучу моментов - и в первом матче, и во втором.
Если реализовывают хотя бы 1 из 3-х, то они матч выигрывают.
Реал же сыграл, практически без моментов. Защита, которая нужна Челси для АПЛ, отлично сработала против лидера испанского чемпионата, а хитростей Зидан не придумал. Челси быстрым переходом в атаку не позволяли Реалу перейти на штурм и подбирать все мячи.
Кому-то не понравится, но команды из АПЛ - это просто закалённая в боях сталь. И Ман Сити, и Челси на сегодняшнем пике формы прошли полуфиналы на правах сильного.
Избавили от опсж и регалий.
Боже, храни королеву!
Канте топ, весь центр поля спалив сьогодні
але якщо Челсі буде так проти МС транжирити моменти, то шансів у них дуже небагато.
у фіналі топитиму за Зіну, хай бере ЛЧ!
Он научил команду очень сильному приёму - проход на скорости половины поля соперника.
Они создают кучу моментов - и в первом матче, и во втором.
Если реализовывают хотя бы 1 из 3-х, то они матч выигрывают.
Реал же сыграл, практически без моментов. Защита, которая нужна Челси для АПЛ, отлично сработала против лидера испанского чемпионата, а хитростей Зидан не придумал. Челси быстрым переходом в атаку не позволяли Реалу перейти на штурм и подбирать все мячи.
Кому-то не понравится, но команды из АПЛ - это просто закалённая в боях сталь. И Ман Сити, и Челси на сегодняшнем пике формы прошли полуфиналы на правах сильного.
Избавили от опсж и регалий.
Боже, храни королеву!
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