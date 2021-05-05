В среду, пятого мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» примет мадридский «Реал». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток итальянца Даниэле Орсато прозвучит в 22:00 по киевскому времени.



В первой встрече команды под аккомпанемент жуткого ливня расписали мировую в Мадриде. Команда Томаса Тухеля лучше провела начало встречи, открыв счет первой, но еще до перерыва эквалайзером отметился Карим Бензема, который в 33-летнем возрасте догнал легендарного нападающего «сливочных» Рауля Гонсалеса по количеству голов в Лиге чемпионов (по 71). Вторая половина встречи не принесла ни одной из команд успеха, даже выход Азара не помог. Складывалось ощущение, что обе стороны готовы отложить решение вопроса о выходе в финал на ответный поединок. Согласно статистике, англичане имели больше остроты у ворот соперников, но им немного не везло. Один только Тимо Вернер в том матче накопил больше xG (ожидаемые голы), чем весь мадридский клуб (0.98 против 0.76). В целом же «синие» всей командой наиграли почти на два гола, xG=1.7.



Перед ответным матчем букмекеры ставят на проход британцев и это логично. Правило выездного гола никто не отменял, ничья 1:1 на «Сантьяго Бернабеу» – это хороший задел, опытные болельщики киевского «Динамо» подтвердят. Но у «Реала» есть свой козырь и это Зинедин Зидан. В это сложно поверить, то французский специалист в текущем сезоне не проиграл ни одного важного матча. Все четыре поражения в чемпионате были от не самых топовых на данный момент оппонентов («Леванте», «Алавес», «Валенсия» и «Кадис»), а в Лиге чемпионов «сливочных» дважды огорчил «Шахтер». Ни «Барселона» и «Атлетико» в чемпионате, ни «Ливерпуль», «Аталанта», «Интер» и «Боруссия Д» в ЛЧ не сумели взять три очка против «королевского клуба».



И все же «Челси» Тухеля очень хорош и еще до конца не изучен, что является большим плюсом. Немецкий тренер принял полумертвую команду посреди сезона и с тех пор провел у руля 23 матча, проиграв всего дважды. Да и то оба поражения были больше тактическими. В первом случае команда отдала три очка аутсайдеру перед первой встречей с «Порту» в ЛЧ, во втором – пропустила гол от самих португальцев на 90-й минуте ответного матча, когда результат двухматчевого противостояния уже не вызывал вопросов.



В предстоящем матче главный тренер «Челси» точно не сможет рассчитывать на травмированного Ковачича, также под вопросом Рюдигер. У «Реала» ситуация иная. Ожидается возвращение Рамоса, но на поле мы не увидим Варана, который даже не полетел в Лондон. Также не сыграют Васкес и Карвахаль, которые находятся в лазарете. В заявке присутствует Менди, но его участие в данном матче тоже под вопросом.



В большое количество голов от обеих команд верится с трудом. «Реалу» точно будет сложно забить больше одного, а вот как пойдут дела с реализацией у «Челси» – вопрос очень важный. Возможно, именно этот показатель и будет важнейшим в определении победителя.

Ориентировочные составы:



«Челси»: Менди – Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Маунт, Чилуэлл, Вернер, Пулишич.



«Реал Мадрид»: Куртуа – Одриосола, Милитао, Рамос, Фернандес, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор.

5 мая, среда