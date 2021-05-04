Челси - Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА

  • 04.05.2021 17:04
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Челси - Реал. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 5 мая, состоится второй полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют лондонский «Челси» и  мадридский «Реал». Матч пройдет на стадионе «Стемфорд Бридж» (Лондон, Англия), начало - в 22:00. 

В первом матче в Мадриде «аристократы» сыграли очень уверенно. Во многих компонентах игры они переигрывали «Реал», но матч закончился вничью 1:1. И если перед двухматчевым противостоянием фаворитом выглядел «Реал», то сейчас шансы «Челси» на выход в финал оцениваются намного выше. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» - «ПСЖ».

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Источник — Sport.ua

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