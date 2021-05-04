В среду, 5 мая, состоится второй полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют лондонский «Челси» и мадридский «Реал». Матч пройдет на стадионе «Стемфорд Бридж» (Лондон, Англия), начало - в 22:00.
В первом матче в Мадриде «аристократы» сыграли очень уверенно. Во многих компонентах игры они переигрывали «Реал», но матч закончился вничью 1:1. И если перед двухматчевым противостоянием фаворитом выглядел «Реал», то сейчас шансы «Челси» на выход в финал оцениваются намного выше.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» - «ПСЖ».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.