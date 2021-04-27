Реал Мадрид
1 : 1
Челси
27.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Все решится в Лондоне. Реал и Челси разошлись миром в первом полуфинале ЛЧ

На гол Пулишича ответил Карим Бензема

  • 27.04.2021 23:57
  • 561 просмотр
  • 7 комментариев
Все решится в Лондоне. Реал и Челси разошлись миром в первом полуфинале ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте позже.

Лига чемпионов УЕФА. 1/2 финала. Первый матч.

«Реал» - «Челси»  - 1:1.

Пулишич, 14 - Бензема, 29.

 Винисиус, 27, Кроос, 60, Марсело, 65, Варан, 78, Одриосола, 89 - Пулишич, 38.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Одриосола, 76), Милитао, Варан, Начо, Марсело (Асенсио, 76), Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 90+2).

«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 66), Рюдигер, Кристенсен, Тиагу Силва, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич (Зийеш, 66), Вернер (Хаверц, 66).

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды).

Стадион: «Альфредо ди Стефано» (Мадрид, Испания).

РЕАЛ - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    igor_986
    online
      igor_986, 28.04.2021 00:21
    0
    Эта ничья в пользу Ливерпуля . Чисто математически теперь у Челси больше шансов пройти Реал(ПСЖ и МС тут конечно загадка да и вероятнее всего победитель ЛЧ будет с этой пары) но все-же шансы растут что команда с АПЛ выиграет ЛЧ, при этом Ливеру хватит пятого места в АПЛ чтобы попасть в ЛЧ следующего сезона . Вот такая вот интрига
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.04.2021 00:19
    0
    Ёкарный Бабай, 28.04.2021 00:09
    Усыпляющий футбол двух суперлиговых команд
    Того же мнения. Назови ты хоть суперпупермега лигой, но это совсем не значит что входящие в неё команды будут показывать зрелищную игру. Как они собирались миллиарды зарабатывать ума не приложу.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 28.04.2021 00:10
    -2
    матч скучний, тягомотина і нудота. на кубок села хіба що так грати
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 28.04.2021 00:09
    +1
    Усыпляющий футбол двух суперлиговых команд
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 28.04.2021 00:04
    +1
    Футбол в квадрате, 28.04.2021 00:03
    Вполне заслуженная ничья, просто могло быть 2-2! У Челси теперь еще лучше шансы...
    Челси были лучше. Должны были побеждать.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 28.04.2021 00:03
    0
    Вполне заслуженная ничья, просто могло быть 2-2! У Челси теперь еще лучше шансы...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.04.2021 00:01
    -1
    Челси в финале
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 28.04.2021 00:09
    +1
    Усыпляющий футбол двух суперлиговых команд
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 28.04.2021 00:04
    +1
    Футбол в квадрате, 28.04.2021 00:03
    Вполне заслуженная ничья, просто могло быть 2-2! У Челси теперь еще лучше шансы...
    Челси были лучше. Должны были побеждать.
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 28.04.2021 00:21
    0
    Эта ничья в пользу Ливерпуля . Чисто математически теперь у Челси больше шансов пройти Реал(ПСЖ и МС тут конечно загадка да и вероятнее всего победитель ЛЧ будет с этой пары) но все-же шансы растут что команда с АПЛ выиграет ЛЧ, при этом Ливеру хватит пятого места в АПЛ чтобы попасть в ЛЧ следующего сезона . Вот такая вот интрига
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.04.2021 00:19
    0
    Ёкарный Бабай, 28.04.2021 00:09
    Усыпляющий футбол двух суперлиговых команд
    Того же мнения. Назови ты хоть суперпупермега лигой, но это совсем не значит что входящие в неё команды будут показывать зрелищную игру. Как они собирались миллиарды зарабатывать ума не приложу.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 28.04.2021 00:03
    0
    Вполне заслуженная ничья, просто могло быть 2-2! У Челси теперь еще лучше шансы...
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