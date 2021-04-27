Все решится в Лондоне. Реал и Челси разошлись миром в первом полуфинале ЛЧ

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Лига чемпионов УЕФА. 1/2 финала. Первый матч.
«Реал» - «Челси» - 1:1.
Пулишич, 14 - Бензема, 29.
Винисиус, 27, Кроос, 60, Марсело, 65, Варан, 78, Одриосола, 89 - Пулишич, 38.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Одриосола, 76), Милитао, Варан, Начо, Марсело (Асенсио, 76), Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 90+2).
«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 66), Рюдигер, Кристенсен, Тиагу Силва, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич (Зийеш, 66), Вернер (Хаверц, 66).
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды).
Стадион: «Альфредо ди Стефано» (Мадрид, Испания).
Источник — Sport.ua
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