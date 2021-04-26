Реал Мадрид
0 : 0
Челси
27.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал - Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА

  • 26.04.2021 22:33
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Реал - Челси. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 27 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Матч пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» (Мадрид, Испания), начало - в 22:00. 

Этого матча могло бы и не быть - после всей канители с Суперлигой была вероятность, что «Реал» и «Челси» досрочно завершат выступления в этом сезоне Лиги чемпионов, даже больше - будут надолго из нее дисквалифицированы. Но этого не произошло, и во вторник все будет по плану. «Реал» потерял очки в чемпионате с «Бетисом» и гораздо уменьшил себе шансы на чемпионство в Примере, поэтому сделаем предположение, что основную ставку Зидан сделал на ЛЧ. «Челси» же, в свою очередь, переиграл «Вест Хэм» и попытается дать бой мадридскому клубу - победа в Лиге чемпионов, как известно, еще один шанс, кроме чемпионата (а там лондонцы идут четвертыми и имеют достаточно шаткие позиции), гарантировать себе участие в следующем розыгрыше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» - «Челси».

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Источник — Sport.ua

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