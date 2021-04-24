33-й тур
Вест Хэм
0 : 1
Челси
24.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вернер наконец-то забил! Вест Хэм без Ярмоленко дома проиграл Челси

Украинский вингер «молотобойцев» провел весь матч на скамейке запасных

  • 24.04.2021 21:39
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Вернер наконец-то забил! Вест Хэм без Ярмоленко дома проиграл Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 33-го тура чемпионата Англии по футболу «Вест Хэм» дома уступил «Челси» со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Тимо Вернер на 43-й минуте.

31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.

«Вест Хэм» — «Челси» — 0:1
Гол: Вернер, 43

«Вест Хэм»: Фабианьски, Фредерикс (Джонсон, 83), Огбонна, Бальбуэна, Цоуфал, Лингард, Нобл (Лансини, 69), Форнальс (Бенрахма, 69), Соучек, Боуэн, Диоп.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 86), Тиаго Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Маунт, Жоржиньо, Пулишич (Зиеш, 74), Канте, Кристенсен, Вернер (Абрахам, 87).
Предупреждения: Вернер (35), Кристенсен (42), Менди (90), Канте (90).
Удаление: Бальбуэна (81).

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Источник — Sport.ua

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