Вернер наконец-то забил! Вест Хэм без Ярмоленко дома проиграл Челси

В поединке 33-го тура чемпионата Англии по футболу «Вест Хэм» дома уступил «Челси» со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Тимо Вернер на 43-й минуте.
31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.
«Вест Хэм» — «Челси» — 0:1
Гол: Вернер, 43
«Вест Хэм»: Фабианьски, Фредерикс (Джонсон, 83), Огбонна, Бальбуэна, Цоуфал, Лингард, Нобл (Лансини, 69), Форнальс (Бенрахма, 69), Соучек, Боуэн, Диоп.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 86), Тиаго Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Маунт, Жоржиньо, Пулишич (Зиеш, 74), Канте, Кристенсен, Вернер (Абрахам, 87).
Предупреждения: Вернер (35), Кристенсен (42), Менди (90), Канте (90).
Удаление: Бальбуэна (81).
Источник — Sport.ua
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