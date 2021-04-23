33-й тур
Вест Хэм
0 : 0
Челси
24.04.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм - Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команды проведут лондонское дерби уровня Лиги чемпионов

  • 23.04.2021 12:31
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Вест Хэм - Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 апреля, в Лондоне на поле Олимпийского стадиона состоится матч 33 тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» примет «Челси».

«Вест Хэм»

Команда Дэвида Мойеса в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 5 место. В ее активе 55 очков после 32 матчей, в которых одержано 16 побед и 7 ничьих, а также приключилось 9 поражений. В крайнем на сегодня поединке «Вест Хэм» проиграл на выезде «Ньюкаслу» (2:3), чем прервал серию из двух побед – над «Вулверхэмптоном» (3:2 на выезде) и «Лестером» (3:2 дома). В общем, получается, что сразу три последних поединка «молотобойцев» завершились со счетом 3:2.

По достижениям на своем поле «Вест Хэм» нынче второй в чемпионате Англии. Проведя 16 игр дома, он набрал 31 очко, добившись 9 побед при 4 ничьих и 3 поражениях. Сейчас у команды имеется актуальная пятиматчевая домашняя серия без поражений (4 победы, 1 ничья). В последний раз дома подопечные Мойеса проигрывали 31 января «Ливерпулю» (1:3), после чего у них последовали победы в играх с «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Тоттенхэмом» (2:1) и «Лидсом» (2:0), ничья 3:3 с «Арсеналом» и вновь выигрыш теперь у «Лестера» (3:2).

Против «Челси» у «Вест Хэма» партнерам не помогут травмированные Антонио, Доусон и Райс.

«Челси»

Подопечные Томаса Тухеля располагаются на 4 позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Имеют они 55 очков, как и «Вест Хэм», которые набраны в 32 играх (15 побед, 10 ничьих, 7 поражений). 3 апреля дома «Челси» проиграл «Вест Бромвичу» (2:5) и прервал сразу 15-матчевую серию во всех турнирах без поражений, которая длилась у него с момента появления Тухеля на тренерском мостике коллектива. Из них 10 встреч без неудач команда провела в АПЛ (6 побед, 4 ничьи).

После проигрыша «дроздам» лондонцы в Лиге чемпионов обыграли «Порту» (2:0) в первом матче 1/4 финала, разгромили на выезде 4:1 «Кристал Пэлас» в очередном поединке АПЛ, проиграли «Порту» 0:1 в ответном четвертьфинале чемпионского турнира, а затем вышли в финал Кубка Англии, одолев в полуфинале «Манчестер Сити» (1:0 дома), и в матче чемпионата Англии поделили на своем поле очки с «Брайтоном» (0:0).

По показателям на выезде «Челси» в настоящий момент имеет в АПЛ пятый результат – 28 очков в 16 поединках (8 побед, 4 ничьих, 4 поражения).

Против «молотобойцев» на поле вряд ли появится травмированный Ковачич, а вот участие в матче Тьягу Силвы под вопросом.

История встреч

Клубы провели между собой в английской Премьер-лиге 49 матчей. На счету у «Вест Хэма» 14 побед, в том числе – девять домашних. «Челси» выиграл 26 поединков, включая 11 на выезде. 9 встреч завершились вничью.

В матче первого круга текущего сезона в АПЛ, который состоялся на «Стэмфорд Бридж» 21 декабря, со счетом 3:0 победили хозяева.

Ориентировочные составы:

«Вест Хэм»: Фабьянски, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Цоуфал, Соучек, Нобл, Джонсон, Форналс, Лингард, Боуэн.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тьягу Силва, Рюдигер, Хадсон-Одои, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт, Вернер, Хаверц.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 4.60 по линии Parimatch.

24 апреля, суббота

«Вест Хэм» - «Челси»
Лондон. Олимпийский стадион. Начало – в 19:30
Прямая ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 1:0

 

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Источник — Sport.ua

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