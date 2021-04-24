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Алавес
24.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Нули в Мадриде. Реал не смог одолеть Бетис

«Валенсия» дома сыграла вничью с «Алавесом»

  • 24.04.2021 23:51
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Нули в Мадриде. Реал не смог одолеть Бетис
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 апреля, состоялись очередные поединки чемпионата Испании по футболу.

Мадридский «Реал» дома не смог обыграть «Бетис», поединок завершился ничьей 0:0. «Реал» потерял важные очки в борьбе за чемпионство.

В другом матче «Валенсия» дома сыграла вничью с «Алавесом» (1:1).

«Реал» — «Бетис» — 0:0

«Реал»: Куртуа, Начо, Варан, Карвахаль (Одриосола, 68), Милитао, Иско (Марсело, 68), Каземиро, Асенсио (Азар, 77), Модрич (Антонио Бланко, 77), Родриго (Винисиус Жуниор, 59), Бензема.
«Бетис»: Браво, Эмерсон, Руис, Миранда, Манди, Каналес, Родригес, Гуардадо (Вильям Карвалью, 88), Хоакин (Руибаль, 59), Лайнес (Хуанми, 80), Иглесиас (Морон, 80).
Предупреждения: Иско (35), Браво (90).

«Валенсия» — «Алавес» — 1:1
Голы: Гайя, 89 — Гвидетти, 84

«Валенсия»: Доменек, Гайя, Гильямон, Габриэл Паулиста, Васс, Муса (Черышев, 61), Солер, Гедеш, Рачич, Гамейро (Вальехо, 77), Макси Гомес.
«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Лежен, Агиррегабириа, Батталья, Пина (Ману Гарсия, 88), Мендес (Гвидетти, 72), Хота (Риоха, 71), Хоселу (Дейверсон, 88), Лукас Перес (Пере Понс, 63).
Предупреждения: Гайя (4), Гильямон (37), Вальехо (81), Солер (83).
Удаление: Хави Лопес (87).

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Источник — Sport.ua

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