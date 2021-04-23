32-й тур
Реал Мадрид
0 : 0
Реал Бетис
24.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Мадридцам нельзя терять очки

  • 23.04.2021 11:28
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Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© twitter.com/realmadrid

В субботу, 24-го апреля, в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» в рамках матча 32-го тура чемпионата Испании местный «Реал» примет «Бетис» из Севильи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Реал» Мадрид

«Сливочные» продолжают активную борьбу за чемпионский титул. Действующий чемпион намерен, во что бы то ни стало, защитить свое звание. В настоящий момент «Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидирующего мадридского «Атлетико» на три пункта. При этом, в спину дышит еще и «Барселона», которая отстает на два балла, но имеет игру в запасе. Борьба за первое место в самом разгаре и, возможно, она будет идти до последнего тура.

Однозначно не в пользу «Реала» может сыграть вся эта история с Суперлигой и «война» с УЕФА. Поговаривают, что команду из столицы Испании на год могут даже отстранить от участия в Лиге чемпионов. Но пока это лишь разговоры. Подопечные Зинедина Зидана продолжают борьбу в нынешнем розыгрыше самого престижного клубного турнира Старого Света и уже на следующей неделе сыграют первый полуфинальный матч против лондонского «Челси». Сохранить силы и дать кому-то отдохнуть перед той игрой вряд ли получится, поскольку терять очки в Примере команде также нельзя.

У «Реала» и без того существенные проблемы с составом. Не сыграют в матче с «Бетисом» Эден Азар, Тони Кроос, Лукас Васкес, Ферлан Менди и Федерико Вальверде, а участие в игре Луки Модрича остается под вопросом. Очень существенные потери!

«Бетис»

Команда Мануэля Пеллегрино в последнее время радует глаз. Она набрала приличный ход и борется за место в еврокубках. Легко с ней точно никому не бывает. «Бетикос» сейчас идет шестым, в его активе 49 очков. Это на один пункт меньше, чем у пятого «Сосьедада». Так что «зелено-белым» вполне по силам занять это место.  Особенно учитывая игру команды, которая явно преобразилась. Последние четыре игры «Бетис» завершил вничью. Соперниками были «Эльче», «Атлетико», «Валенсия» и «Атлетик». До этого он победил «Леванте», а перед тем проиграл в дерби «Севилье».

У Пеллегрино меньше проблем с составом. Не сыграют только давно травмированные Виктор Камараса и Даниель Мартин, а также дисквалифицированный за красную карточку в прошлом поединке Набиль Фекир. В целом, у «Бетиса» стабильный состав и команда из Севильи точно не будет мальчиком для битья в этом поединке, а при удачном стечении обстоятельств может и забрать очки у фаворита

История встреч

Соперники провели между собой уже 109 матчей. За это время «Реал» добыл 61 победу, а «Бетис» - 26. Еще 22 игры завершались ничейными исходами.

В первом круге команды выдали зрелищный матч, который завершился со счетом 3:2 в пользу «Реала».

Ориентировочные составы:

«Реал» Мадрид: Куртуа, Начо, Варан, Милитао, Одриосола, Бланко, Каземиро, Иско, Винисиус, Асенсио, Бензема.

«Бетис»: Браво, Эмерсон, Манди, Бартра, Миранда, Родригес, Каналес, Тельо, Гарсия, Гуардадо, Иглесиас.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.52 по линии Parimatch.

24 апреля, суббота

«Реал» Мадрид – «Бетис»
Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Megogo»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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