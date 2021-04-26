Реал Мадрид

В поединке 32-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» дома не сумел переиграть «Бетис» (0:0), потеряв важные очки в борьбе за чемпионство.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
«Реал» — «Бетис» — 0:0
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Источник — Sport.ua
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