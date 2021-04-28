Реал Мадрид
1 : 1
Челси
27.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЗИДАН: «Результат справедливый. Реал гораздо лучше провел второй тайм»

Главный тренер «Реала» прокомментировал ничью против «Челси»

  • 28.04.2021 01:38
  • 53 просмотра
  • 1 комментарий
ЗИДАН: «Результат справедливый. Реал гораздо лучше провел второй тайм»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью против «Челси» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов:

«Мы гораздо лучше провели второй тайм. Играли намного более организованно. Они начали быстро и сильно, но считаю, что в конечном счете результат справедливый. Мы знаем, что они хорошо играют на чужой половине поля, у них боевитая команда, они мало пропускают. «Челси» не зря играет в полуфинале.

Мы хотели применять высокий индивидуальный прессинг, но когда не слишком хорошо получается, то приходится тяжко. После забитого мяча заиграли лучше. Стали лучше контролировать игру. Мы по-прежнему живы и отправимся на ответную игру с мыслями о победе. В целом, мы довольны сегодняшней игрой».

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Danylo Galitskii
    online
      Danylo Galitskii, 28.04.2021 01:58
    0
    После полчаса 1-1 и сливочные переложили на аристократов, а те на них. Плюс матч спустя пару недель. Мертвые пчелы не гудят. Ну дохлый же номер. И коронавирус здесь не коронавирус. Выпьем же за здоровье Марко ван Бастена в это стремное времечко с его отменой положения вне игры. Кстати, шутки в сторону. Пятый же почти коэффициент..
    Ссылка
    Danylo Galitskii
    online
      Danylo Galitskii, 28.04.2021 01:58
    0
    После полчаса 1-1 и сливочные переложили на аристократов, а те на них. Плюс матч спустя пару недель. Мертвые пчелы не гудят. Ну дохлый же номер. И коронавирус здесь не коронавирус. Выпьем же за здоровье Марко ван Бастена в это стремное времечко с его отменой положения вне игры. Кстати, шутки в сторону. Пятый же почти коэффициент..
    Ссылка
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