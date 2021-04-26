Реал Мадрид – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Два «футбольных сепаратиста» разыграют одну путевку в финал

  • 26.04.2021 04:00
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Реал Мадрид – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 27 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал Мадрид» на стадионе «Альфредо ди Стефано» примет английский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Неделю назад оба клуба оказались в эпицентре скандала, когда стали одними из 12 основателей Европейской Суперлиги. Проект не прожил и двух суток, но успел устроить добрую встряску мировому футболу. УЕФА был готов бороться с «футбольными сепаратистами» самыми строгими методами, вплоть до исключения их как из еврокубков, так и национальных чемпионатов. В таком случае нынешний сезон Лиги чемпионов не был бы доигран, а победителем турнира объявили бы французский ПСЖ.

К счастью, плохого сценария не произошло, а потому «Реал Мадрид» и «Челси» могут продолжать борьбу за право поднять над головой престижнейший клубный трофей, тем более что перед этим они прошли долгий и непростой путь. В плей-офф «сливочные» в 1/8 финала дважды обыграли итальянскую «Аталанту» (1:0, 3:1), а затем в четвертьфинале оказались сильнее английского «Ливерпуля» (3:1, 0:0).

Команда Томаса Тухеля на своем пути к полуфиналу прошла испанский «Атлетико Мадрид» (1:0, 2:0) и португальский «Порту» (2:0, 0:1). При этом на групповом раунде «Челси» и «Реал» заняли в своих квартетах первые места, но если «пенсионеры» оформили выход в плей-офф довольно уверенно, то подопечные Зинедина Зидана до последнего тура имели шансы остаться вовсе без еврокубковой весны. Однако после двух поражений от донецкого «Шахтера» (2:3, 0:2) они вовремя взялись за голову.

К сожалению, украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин по-прежнему остается вторым вратарем и не получает шанса дебютировать за мадридский клуб не то что в Лиге чемпионов, но и в испанской Примере. Единственный официальный поединок за основную команду наш соотечественник провел в январе нынешнего года, однако он сложился для Андрея провально. Тогда «Реал» полурезервным составом проиграл клубу третьего дивизиона Испании «Алькояно» в 1/16 финала Кубка Короля (1:2). Похоже, нового шанса подсидеть Тибо Куртуа нашему соотечественнику придется ждать довольно долго...

Букмекеры считают, что «Реал» имеет больше шансов выйти победителем из предстоящего матча, однако разница в коэффициентах очень невелика. Очевидно, что многое будет зависеть от поединка в Мадриде, и победитель получит очень хорошее преимущество, которое позволит подобрать максимально выгодный план на ответную встречу. Впрочем, не исключено, что поединок завершится вничью. Одно можно сказать точно: «Челси» необходимо забивать выездной гол, иначе шансы на финал будут очень невелики.

Ориентировочные составы

«Реал Мадрид»: Куртуа – Начо, Варан, Милитао, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор.

«Челси»: Менди – Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт, Зиеш, Вернер.

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27 апреля, вторник

«Реал Мадрид» – «Челси»
Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1» и видеосервисе MEGOGO
РЕАЛ МАДРИД — ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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