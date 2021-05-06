Челси
2 : 0
Реал Мадрид
05.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Томас ТУХЕЛЬ: «Матч получился фантастическим. Мы могли забить и больше»

Наставник «Челси» рассказал о победе над «Реалом» и выходе команды в финал Лиги чемпионов

  • 06.05.2021 01:47
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Томас ТУХЕЛЬ: «Матч получился фантастическим. Мы могли забить и больше»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал домашнюю победу над мадридским «Реалом» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, что позволило «синим» пробиться в финал турнира.

«Мы заслужили победу. Первый тайм был трудным — «Реал» много владел мячом и доставил нам проблемы, но каждый наш подход к воротам таил в себе опасность. Матч получился фантастическим. Мы могли забить больше и раньше себя обезопасить, но сейчас не время для критики. Это фантастическое достижение! Мои поздравления команде!

В футболе можно пропустить в любой момент. «Реал» в этом плане особенно опасен. Они могут забить из ничего, так что ты всегда ходишь по краю. Но мы все равно провели отличный матч - старались, не опускали руки, несмотря на упущенные моменты, сохраняли концентрацию и позитивный настрой.

У Менди сильные руки и устойчивая психика. Хороший парень. Рад, что ему снова удалось не пропустить.

Финал Лиги чемпионов? Спросите меня за четыре дня до финала, когда наступит игровая неделя. Сейчас слишком рано думать об этом. Игроки могут получить травму или потерять форму. Что угодно может произойти. Надо подождать и смотреть, что будет. Надеюсь, мы приедем в Стамбул с сильным составом. Дело еще не сделано. Мы хотим пройти весь путь до конца, а значит, поедем в Стамбул за победой», — считает Тухель.

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Источник — УЕФА

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