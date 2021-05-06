5 мая в 22:00 в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Челси» принимает «Реал».
В первой встрече команды под аккомпанемент жуткого ливня расписали мировую в Мадриде (1:1). Команда Томаса Тухеля лучше провела начало встречи, открыв счет первой, но еще до перерыва отметился Карим Бензема, который в 33-летнем возрасте догнал легендарного нападающего «сливочных» Рауля Гонсалеса по количеству голов в Лиге чемпионов (по 71). Вторая половина встречи не принесла ни одной из команд успеха.
В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Видео голов и обзор полуфинала Лиги чемпионов «Челси» – «Реал».
ГОЛ! 1:0. Тимо Вернер, 28 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:0. Мэйсон Маунт, 85 мин.
Видеообзор второго тайма.
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
Источник — Sport.ua
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Ну и надо бы устроить матч за 3-4место между ПСЖ-Реал пусть бы погрубиянили
Ну и надо бы устроить матч за 3-4место между ПСЖ-Реал пусть бы погрубиянили
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