Челси
2 : 0
Реал Мадрид
05.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Челси – Реал – 2:0. Галактикос повержены. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

  • 06.05.2021 00:27
  • 4099 просмотров
  • 4 комментария
Челси – Реал – 2:0. Галактикос повержены. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

5 мая в 22:00 в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Челси» принимает «Реал». 

В первой встрече команды под аккомпанемент жуткого ливня расписали мировую в Мадриде (1:1). Команда Томаса Тухеля лучше провела начало встречи, открыв счет первой, но еще до перерыва отметился Карим Бензема, который в 33-летнем возрасте догнал легендарного нападающего «сливочных» Рауля Гонсалеса по количеству голов в Лиге чемпионов (по 71). Вторая половина встречи не принесла ни одной из команд успеха.

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео голов и обзор полуфинала Лиги чемпионов «Челси» – «Реал».

ГОЛ! 1:0. Тимо Вернер, 28 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:0. Мэйсон Маунт, 85 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
28' ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Vyacheslav Kruts
    online
      Vyacheslav Kruts, 06.05.2021 00:20
    +1
    Ну Что Куртуа хваленный,спас Реал?
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 06.05.2021 00:06
    0
    Сегодня ошибка Зидана,не надо было выводить Рамоса на поле,он больше пользы принес бы с трибуны.
    Ну и надо бы устроить матч за 3-4место между ПСЖ-Реал пусть бы погрубиянили
    Ссылка
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 06.05.2021 00:05
    +2
    2:0 это еще мало, молодежь перебегала стариков
    Ссылка
    Tristan
    online
      Tristan, 06.05.2021 00:03
    -1
    По-моему, при Тухеле Челси демонстрирует один из лучших футболов в своей современной истории.При Конте,Анчелотти,Лэмпарде,Сарри и тем более Мауриньо команда играла в через чур рациональный,оборонительный и не зрелищный футбол.Сегодня же любо на команду посмотреть: и скорости,и контроль мяча, и быстрые атаки,и,самое главное- приличный результат... укатать реал и атлетико мадрид в красивом атакующем стиле дорогого стоит.Но,думаю,в финале ман сити задушит их своим прессингом и контролем...
    Ссылка
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 06.05.2021 00:05
    +2
    2:0 это еще мало, молодежь перебегала стариков
    Ссылка
    Vyacheslav Kruts
    online
      Vyacheslav Kruts, 06.05.2021 00:20
    +1
    Ну Что Куртуа хваленный,спас Реал?
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 06.05.2021 00:06
    0
    Сегодня ошибка Зидана,не надо было выводить Рамоса на поле,он больше пользы принес бы с трибуны.
    Ну и надо бы устроить матч за 3-4место между ПСЖ-Реал пусть бы погрубиянили
    Ссылка
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