ВИДЕО. Реакция Тухеля на победу Челси в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу лондонского клуба в финале Лиги чемпионов.

«Мы играли блестяще и смело. Огромный опыт и огромный успех. Он принесет пользу всем нам. Мы воспользуемся им, чтобы сохранить жажду новых побед, расти и развиваться. Это фантастическое достижение. Поздравляю всех», – сказал Тухель.