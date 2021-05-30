ВИДЕО. Реакция Тухеля на победу Челси в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу лондонского клуба в финале Лиги чемпионов.
«Мы играли блестяще и смело. Огромный опыт и огромный успех. Он принесет пользу всем нам. Мы воспользуемся им, чтобы сохранить жажду новых побед, расти и развиваться. Это фантастическое достижение. Поздравляю всех», – сказал Тухель.
События матча
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
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Источник — Sport.ua
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