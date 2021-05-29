Манчестер Сити – Челси. Выйдет ли Зинченко? Стартовые составы команд

В субботу, 29 мая, состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».
Встреча состоится в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире поединок покажут телеканал «Футбол 1» и видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны стартовые составы на матч.
Украинец Александр Зинченко выйдет в основе «Ман Сити»!
«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунс, Зинченко – Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг – Марез, Фоден, Бернарду Силва.
Запас: Стеффен, Карсон, Аке, Жезус, Агуэро, Ляпорт, Родри, Б. Менди, Торрес, Канселу, Фернандиньо, Гарсия.
«Челси»: Менди – Чилуэлл, Рюдигер, Тиагу Силва, Аспиликуэта – Канте, Маунт, Жоржинью, Джеймс, Хаверц – Вернер.
Запас: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Пулишич, Зума, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Эмерсон.
Источник — Sport.ua
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