Манчестер Сити – Челси. Выйдет ли Зинченко? Стартовые составы команд

Финальный матч Лиги чемпионов начнется в Порту 29 мая в 22:00

  • 29.05.2021 20:45
  • 7627 просмотров
  • 9 комментариев
Манчестер Сити – Челси. Выйдет ли Зинченко? Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 мая, состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

Встреча состоится в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире поединок покажут телеканал «Футбол 1» и видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы на матч.

Украинец Александр Зинченко выйдет в основе «Ман Сити»!

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунс, Зинченко – Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг – Марез, Фоден, Бернарду Силва.

Запас: Стеффен, Карсон, Аке, Жезус, Агуэро, Ляпорт, Родри, Б. Менди, Торрес, Канселу, Фернандиньо, Гарсия.

«Челси»: Менди – Чилуэлл, Рюдигер, Тиагу Силва, Аспиликуэта – Канте, Маунт, Жоржинью, Джеймс, Хаверц – Вернер.

Запас: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Пулишич, Зума, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Эмерсон.

 

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    OKs100
      OKs100, 29.05.2021 21:42
    0
    Зинченко в основе в финале ЛЧ. Последний раз в финале ЛЧ играл Шева.
    Ссылка
    sportik.ua
    online
      sportik.ua, 29.05.2021 21:41
    0
    Наявність чи відсутність Зінченка - індикатор наявності чи відсутності бажання перемогти у Гвардіоли
    Ссылка
    bzzzzz
      bzzzzz, 29.05.2021 21:36
    0
    Гвардиола как всегда чтото мутит. Играть без Родри это чтото опять новенькое. Фактически без опорников и форвардов играют.
    Ссылка
    DIBUA
    online
      DIBUA, 29.05.2021 21:34
    0
    Фоден, а Агуеро та Жезус в запасі. Пацан виріс
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.05.2021 21:31
    0
    Ярослав Лапшенков, 29.05.2021 21:04
    Стерлинг???? Пеп решил опять себя перехитрить.....
    Я думаю Пеп знает, что делает! Чисто атакующий состав... Держим кулаки, за Саню и за Сити!
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 29.05.2021 21:27
    +1
    Удачи Сити!
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
      Ярослав Лапшенков, 29.05.2021 21:04
    0
    Стерлинг???? Пеп решил опять себя перехитрить.....
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 29.05.2021 20:57
    +3
    Санек, главное осторожненько там. Чтоб без травм!
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 29.05.2021 20:49
    +5
    Вперед Зина !!!
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 29.05.2021 20:49
    +5
    Вперед Зина !!!
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 29.05.2021 20:57
    +3
    Санек, главное осторожненько там. Чтоб без травм!
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 29.05.2021 21:27
    +1
    Удачи Сити!
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 29.05.2021 21:42
    0
    Зинченко в основе в финале ЛЧ. Последний раз в финале ЛЧ играл Шева.
    Ссылка
    sportik.ua
    online
      sportik.ua, 29.05.2021 21:41
    0
    Наявність чи відсутність Зінченка - індикатор наявності чи відсутності бажання перемогти у Гвардіоли
    Ссылка
    bzzzzz
      bzzzzz, 29.05.2021 21:36
    0
    Гвардиола как всегда чтото мутит. Играть без Родри это чтото опять новенькое. Фактически без опорников и форвардов играют.
    Ссылка
    DIBUA
    online
      DIBUA, 29.05.2021 21:34
    0
    Фоден, а Агуеро та Жезус в запасі. Пацан виріс
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.05.2021 21:31
    0
    Ярослав Лапшенков, 29.05.2021 21:04
    Стерлинг???? Пеп решил опять себя перехитрить.....
    Я думаю Пеп знает, что делает! Чисто атакующий состав... Держим кулаки, за Саню и за Сити!
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
      Ярослав Лапшенков, 29.05.2021 21:04
    0
    Стерлинг???? Пеп решил опять себя перехитрить.....
    Ссылка
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