ВИДЕО. Устроили потасовку! Монако проиграл Лиону, выбыв из борьбы за трофей

2 мая в чемпионате Франции прошли поединки 35-го тура.
«Монако» проиграл «Лиону» (2:3) и выбыл из борьбы за трофей Лиги 1. В конце матча было 4 удаления, так как футболисты устроили потасовку после игры.
В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (76), «ПСЖ» (75), «Монако» (71), «Лион» (70), «Ланс», «Марсель» (по 56), «Ренн» (54).
Лига 1. 35-й тур
«Монако» – «Лион» – 2:3
Голы: Фолланд, 25, Бен Йеддер, 86 (пен) – Депай, 57, Марсело, 77, Шерки, 89.
«Монако»: Леком, Сидибе, Агилар (Пеллегри, 81), Марипан, Дисаси (Бадиашиле, 61), Фабрегас (Матазо, 61), Кайю Энрике (Жеббель, 81), Тшуамени, Фофана (Балло-Туре, 69), Бен Йеддер, Фолланд.
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Де Шильо, Денайер (Диоманде, 29), Дюбуа (Кадевере, 46), Тиагу Мендес (Гимарайнс, 88), Какере, Лукас Пакета (Ауар, 75), Депай, Корне, Токо-Экамби (Шерки, 88).
Предупреждения: Какере, 30. Фофана, 63. Кадевере, 72. Антони Лопеш, 85.
Удаление: Какере, 70.
Судья: Тюрпен (Франция).
2 мая. Монако. Стадион «Луи II».
Другие результаты дня:
- Бордо – Ренн – 1:0
- Брест – Нант – 1:4
- Дижон – Мец – 1:5
- Лорьян – Анже – 2:0
- Ним – Реймс – 2:2
- Монпелье – Сент-Этьен – 1:2
- Монако – Лион – 2:3
Турнирная таблица Лиги 1
At the end of the game... pic.twitter.com/vsD0O6bdhO— Enock Essel Niccolo Makaville (@EsselKobina39) May 2, 2021
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
|86'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Марсело (Лион).
|70'
|Максенс Какере (Лион) получает красную карточку.
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Лион).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Фолланд (Монако).
Источник — Sport.ua
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