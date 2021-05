ВИДЕО. Устроили потасовку! Монако проиграл Лиону, выбыв из борьбы за трофей

2 мая в чемпионате Франции прошли поединки 35-го тура.

«Монако» проиграл «Лиону» (2:3) и выбыл из борьбы за трофей Лиги 1. В конце матча было 4 удаления, так как футболисты устроили потасовку после игры.

В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (76), «ПСЖ» (75), «Монако» (71), «Лион» (70), «Ланс», «Марсель» (по 56), «Ренн» (54).

Лига 1. 35-й тур

«Монако» – «Лион» – 2:3

Голы: Фолланд, 25, Бен Йеддер, 86 (пен) – Депай, 57, Марсело, 77, Шерки, 89.

«Монако»: Леком, Сидибе, Агилар (Пеллегри, 81), Марипан, Дисаси (Бадиашиле, 61), Фабрегас (Матазо, 61), Кайю Энрике (Жеббель, 81), Тшуамени, Фофана (Балло-Туре, 69), Бен Йеддер, Фолланд.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Де Шильо, Денайер (Диоманде, 29), Дюбуа (Кадевере, 46), Тиагу Мендес (Гимарайнс, 88), Какере, Лукас Пакета (Ауар, 75), Депай, Корне, Токо-Экамби (Шерки, 88).

Предупреждения: Какере, 30. Фофана, 63. Кадевере, 72. Антони Лопеш, 85.

Удаление: Какере, 70.

Судья: Тюрпен (Франция).

2 мая. Монако. Стадион «Луи II».

Другие результаты дня:

At the end of the game... pic.twitter.com/vsD0O6bdhO