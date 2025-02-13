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Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 14:23 | Обновлено 13 февраля 2025, 14:36
107
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Как горняки готовились к спаррингу с РФШ

Контрольный матч против латвийского клуба состотися 13 февраля в 13:00

13 февраля 2025, 14:23 | Обновлено 13 февраля 2025, 14:36
107
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Как горняки готовились к спаррингу с РФШ
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» готовятся ко второй части чемпионата в турецком Белеке. 12 февраля, накануне контрольного поединка с латвийской РФШ, подопечные Марино Пушича провели насыщенную и интенсивную тренировку.

Занятие стартовало с работы в тренажерном зале, после чего «горняки» на поле выполнили разминку и упражнения на удержание мяча, в группах поработали над комбинационными действиями, ситуациями 3 в 2 и развитием атак, а также сыграли двумя в ограниченном пространстве, выполняя определенные задачи тренерского штаба. Все футболисты находятся в общей группе и готовятся к поединку.

В четверг, 13 февраля, Шахтер сыграет контрольный матч с латвийским РФШ. Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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