ФОТО. Тренировка Шахтера. Как горняки готовились к спаррингу с РФШ

Футболисты «Шахтера» готовятся ко второй части чемпионата в турецком Белеке. 12 февраля, накануне контрольного поединка с латвийской РФШ, подопечные Марино Пушича провели насыщенную и интенсивную тренировку.

Занятие стартовало с работы в тренажерном зале, после чего «горняки» на поле выполнили разминку и упражнения на удержание мяча, в группах поработали над комбинационными действиями, ситуациями 3 в 2 и развитием атак, а также сыграли двумя в ограниченном пространстве, выполняя определенные задачи тренерского штаба. Все футболисты находятся в общей группе и готовятся к поединку.

В четверг, 13 февраля, Шахтер сыграет контрольный матч с латвийским РФШ. Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени.