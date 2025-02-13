ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ назначил главных тренеров сборных Украины

В Киеве состоялось заседание Исполнительного комитета УАФ, на котором был принят ряд важных решений.

В частности, члены исполкома согласовали назначение Александра Сытника главным тренером юношеской сборной Украины U-17, а Олега Голодюка – главным тренером юношеских сборных Украины U-15, U-16. Администрации УАФ поручено провести переговоры и заключить финальные соглашения о сотрудничестве.

Вместе с тем, были согласованы главные тренеры женской, молодежной и девичьих сборных Украины.

Исполняющим обязанности наставника национальной женской сборной стал Владимир Пятенко, главным тренером национальной молодежной женской сборной WU-19 назначен Олег Бортник, главный тренер девичьей сборной Украины WU-17 – Людмила Лемешко, а главным тренером самой молодой девичьей сборной Украины WU-15 – Наталья Игнатович.

Также члены исполкома приняли решение отозвать Владимира Щиголя с поста председателя Апелляционного комитета по аттестации футбольных клубов УАФ и Марину Кмитюк с поста заместителя главы Апелляционного комитета по аттестации футбольных клубов УАФ, а на эти должности избрали Андрея Прохоровича и Игоря Шопина соответственно.