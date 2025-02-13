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Сборная УКРАИНЫ
13 февраля 2025, 16:35 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:44
1646
0

ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ назначил главных тренеров сборных Украины

Назначения коснулись юниорских и женских сборных Украины

13 февраля 2025, 16:35 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:44
1646
0
ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ назначил главных тренеров сборных Украины
УАФ

В Киеве состоялось заседание Исполнительного комитета УАФ, на котором был принят ряд важных решений.

В частности, члены исполкома согласовали назначение Александра Сытника главным тренером юношеской сборной Украины U-17, а Олега Голодюка – главным тренером юношеских сборных Украины U-15, U-16. Администрации УАФ поручено провести переговоры и заключить финальные соглашения о сотрудничестве.

Вместе с тем, были согласованы главные тренеры женской, молодежной и девичьих сборных Украины.

Исполняющим обязанности наставника национальной женской сборной стал Владимир Пятенко, главным тренером национальной молодежной женской сборной WU-19 назначен Олег Бортник, главный тренер девичьей сборной Украины WU-17 – Людмила Лемешко, а главным тренером самой молодой девичьей сборной Украины WU-15 – Наталья Игнатович.

Также члены исполкома приняли решение отозвать Владимира Щиголя с поста председателя Апелляционного комитета по аттестации футбольных клубов УАФ и Марину Кмитюк с поста заместителя главы Апелляционного комитета по аттестации футбольных клубов УАФ, а на эти должности избрали Андрея Прохоровича и Игоря Шопина соответственно.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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