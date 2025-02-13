Будут ограничения? Против президента клуба УПЛ введены санкции

12 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) были введены санкции против некоторых украинских бизнесменов – в список попали президент полтавской «Ворсклы» Константин Жеваго, а также бывший владелец ФК «Днепр» Игорь Коломойский.

На следующий день, 13 февраля, указ был опубликован на сайте президента Украины – с этого момента документ вступает в силу.

Санкции предусматривают лишение всех государственных наград, блокировку активов этих бизнесменов, запрет на проведение торговых операций, на участие в приватизации и аренде государственного имущества. В общей сложности Жеваго и другие столкнутся с 17 различными ограничениями, которые являются бессрочными.

Как эта ситуация повлияет на клуб Украинской Премьер-лиги, пока неизвестно, однако стоит отметить, что сам Константин Жеваго пребывает за границей.