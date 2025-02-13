Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будут ограничения? Против президента клуба УПЛ введены санкции
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 11:59 |
1533
2

Будут ограничения? Против президента клуба УПЛ введены санкции

Константин Жеваго и Игорь Коломойский попали в список СНБО

13 февраля 2025, 11:59 |
1533
2
Будут ограничения? Против президента клуба УПЛ введены санкции
ФК Ворскла. Константин Жеваго

12 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) были введены санкции против некоторых украинских бизнесменов – в список попали президент полтавской «Ворсклы» Константин Жеваго, а также бывший владелец ФК «Днепр» Игорь Коломойский.

На следующий день, 13 февраля, указ был опубликован на сайте президента Украины – с этого момента документ вступает в силу.

Санкции предусматривают лишение всех государственных наград, блокировку активов этих бизнесменов, запрет на проведение торговых операций, на участие в приватизации и аренде государственного имущества. В общей сложности Жеваго и другие столкнутся с 17 различными ограничениями, которые являются бессрочными.

Как эта ситуация повлияет на клуб Украинской Премьер-лиги, пока неизвестно, однако стоит отметить, что сам Константин Жеваго пребывает за границей.

По теме:
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Легенда Динамо оценил дебютные игры Бущана в Саудовской Аравии
«Это сказка с грустным концом». Хацкевич разнес экс-форварда Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Константин Жеваго Ворскла Полтава Игорь Коломойский Днепр СНБО санкции
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Теннис | 12 февраля 2025, 17:46 27
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе

Марта в двух сетах переиграла Магду Линетт в 1/8 финала соревнований в Катаре

Беринчик будет защищать титул против сверхсложного оппонента. Но шансы есть
Бокс | 13 февраля 2025, 07:12 9
Беринчик будет защищать титул против сверхсложного оппонента. Но шансы есть
Беринчик будет защищать титул против сверхсложного оппонента. Но шансы есть

Денис может удивить в США

Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Футбол | 12.02.2025, 15:01
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Футбол | 12.02.2025, 18:00
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Гент – Бетис. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 13.02.2025, 11:11
Гент – Бетис. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Гент – Бетис. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mini.f
Перед своим уходом в небытие, команда нашего гаранта решила раздерибанить все что можно в Украине. В футболе тоже такие процессы пошли - убирают всех председателей региональных ассоциаций, которых назначал павелка со своей ОПГ...
Ответить
0
Gargantua81
перед уходом Зе с близкими решили задерибанить Полтавский ГОК Жеваго и Марганецкий ГОК Коломойского.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
12.02.2025, 23:37 29
Футбол
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 37
Бокс
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
12.02.2025, 08:30 2
Бокс
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
12.02.2025, 00:43 12
Футбол
Проблемы с коленом? Тренеры Ромы приняли важное решение по Довбику
Проблемы с коленом? Тренеры Ромы приняли важное решение по Довбику
12.02.2025, 13:59 4
Футбол
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
12.02.2025, 09:14 1
Футбол
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
11.02.2025, 09:43 8
Бокс
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
11.02.2025, 08:24 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем