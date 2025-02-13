Завершили сборы победой. Оболонь разобралась с румынским клубом

«Оболонь» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Последний из запланированных спаррингов подопечные Сергея Шищенко провели с клубом «Решица» (Румыния).

«Решица» выступает во втором по силе дивизионе румынского футбола. В 17 матчах команда набрала 30 очков (9 побед, 3 ничьи и 5 поражений). В турнирной таблице «Решица» занимает третье место и ведет борьбу за повышение в классе.

«Оболонь» обеспечила себе преимущество еще в первом тайме. Сергей Суханов и Константин Бычек забили на 23-й и 31-й минуте соответственно. А в начале второй половине матча Виталий Груша отправил в ворота румынского клуба третий мяч.

Товарищеский матч. 13 февраля. Белек, Турция

Оболонь (Киев, Украина) – Решица (Румыния) – 3:0

Голы: Суханов 23, Бычек 31, Груша 50

Стартовый состав «Оболони»: Рыбка, Стасюк, Ломницкий, Карась, Дубко, Бычек, Груша, Слободян, Мороз, Ильин, Суханов.

Резерв: Федоривский, Марченко, Приймак, Осман, Курко, Витенчук, Близниченко, Черненко, Грисьо, Теслюк, Тарануха.