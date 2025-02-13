Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Завершили сборы победой. Оболонь разобралась с румынским клубом
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 17:16 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:21
99
0

Завершили сборы победой. Оболонь разобралась с румынским клубом

Команда Сергея Шищенко провела контрольный матч на зимних сборах

13 февраля 2025, 17:16 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:21
99
0
Завершили сборы победой. Оболонь разобралась с румынским клубом
ФК Оболонь

«Оболонь» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Последний из запланированных спаррингов подопечные Сергея Шищенко провели с клубом «Решица» (Румыния).

«Решица» выступает во втором по силе дивизионе румынского футбола. В 17 матчах команда набрала 30 очков (9 побед, 3 ничьи и 5 поражений). В турнирной таблице «Решица» занимает третье место и ведет борьбу за повышение в классе.

«Оболонь» обеспечила себе преимущество еще в первом тайме. Сергей Суханов и Константин Бычек забили на 23-й и 31-й минуте соответственно. А в начале второй половине матча Виталий Груша отправил в ворота румынского клуба третий мяч.

Товарищеский матч. 13 февраля. Белек, Турция

Оболонь (Киев, Украина) – Решица (Румыния) – 3:0

Голы: Суханов 23, Бычек 31, Груша 50

Стартовый состав «Оболони»: Рыбка, Стасюк, Ломницкий, Карась, Дубко, Бычек, Груша, Слободян, Мороз, Ильин, Суханов.

Резерв: Федоривский, Марченко, Приймак, Осман, Курко, Витенчук, Близниченко, Черненко, Грисьо, Теслюк, Тарануха.

По теме:
С голом дорогостоящего новичка. Шахтер уверенно переиграл РФШ
ВИДЕО. Траоре замкнул подачу Конопли. Шахтер громит РФШ
Незабитый пенальти. Карпаты сыграли вничью с Зимбру
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Сергей Суханов Константин Бычек Виталий Груша
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Бокс | 13 февраля 2025, 08:20 2
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»

Тайсон решил уйти из бокса после реванша с Александром

Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Футбол | 13 февраля 2025, 03:09 0
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола

Легендарный тренер выделил «Барселону» Гвардиолы

Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Бокс | 13.02.2025, 09:35
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Будут ограничения? Против президента клуба УПЛ введены санкции
Футбол | 13.02.2025, 11:59
Будут ограничения? Против президента клуба УПЛ введены санкции
Будут ограничения? Против президента клуба УПЛ введены санкции
Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде
Футбол | 13.02.2025, 17:25
Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде
Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
12.02.2025, 09:14 1
Футбол
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 40
Бокс
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
12.02.2025, 15:01 2
Футбол
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
12.02.2025, 17:46 27
Теннис
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
12.02.2025, 00:23 2
Футбол
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
11.02.2025, 18:45 21
Футбол
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
13.02.2025, 07:50 4
Бокс
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
11.02.2025, 19:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем