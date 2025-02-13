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Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 13:55 | Обновлено 13 февраля 2025, 14:02
63
0

Оболонь проводит спарринг с клубом Решица. Стартовые составы

Команда Сергея Шищенко играет контрольный матч на зимних сборах

13 февраля 2025, 13:55 | Обновлено 13 февраля 2025, 14:02
63
0
Оболонь проводит спарринг с клубом Решица. Стартовые составы
ФК Оболонь

«Оболонь» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередной спарринг подопечные Сергея Шищенко проводят с клубом «Решица» (Румыния).

«Решица» выступает во втором по силе дивизионе румынского футбола. В 17 матчах команда набрала 30 очков (9 побед, 3 ничьи и 5 поражений). В турнирной таблице «Решица» занимает третье место и ведет борьбу за повышение в классе.

Предыдущий матч «Оболони» на сборах завершился победой. Подопечные Сергея Шищенко со счетом 2:1 обыграли «Милсами» (Молдова). Забитыми мячами в составе киевского клуба отметились Руслан Черненко и Константин Бычек.

Ранее сообщалось, что новичок «Оболони» восстановился после болезни.

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Оболонь Киев учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
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