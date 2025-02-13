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Товарищеские матчи
Оболонь
13.02.2025 14:00 – 45+ 0 : 0
Решица
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 14:10 | Обновлено 13 февраля 2025, 14:13
69
0

Оболонь – Решица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

13 февраля 2025, 14:10 | Обновлено 13 февраля 2025, 14:13
69
0
Оболонь – Решица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет клуб «Решица» из Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 13 февраля в 14:00 в Турции.

Оболонь – Решица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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