Украина. Премьер лига13 февраля 2025, 14:10 | Обновлено 13 февраля 2025, 14:13
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Оболонь – Решица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
13 февраля 2025, 14:10 | Обновлено 13 февраля 2025, 14:13
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Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет клуб «Решица» из Румынии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 13 февраля в 14:00 в Турции.
Оболонь – Решица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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